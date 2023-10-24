Xwebûn Gazetesi editörü Nafiye Bal serbest bırakıldı

Açık tanık Ümit Akbıyık'ın ifadeleri nedeniyle dün (23 Ekim) evine yapılan baskınla gözaltına alınan haftalık Kürtçe yayın yapan Xwebûn Gazetesi editörü Nafiye Bal, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Diyarbakır Adliye’sine getirildi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Bal, bugün adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan Bal’ı Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı Serdar Altan ve Xwebûn Gazetesi çalışanları karşıladı.

Bal'a emniyetteki ifadesinde, “örgüt” ile bağlantısının olup olmadığı, “kod adı”, örgütle planladığı bir eylem yapıp yapmadığı, gerçekleştirdiği eylem ve faaliyetler hakkında kimlerden talimat aldığı soruldu.

600'den fazla kişinin dosyasında tanık olan bir isim: Ümit Akbıyık

“Bu şahsı tanıyor musunuz?”

Bal, sorulara “Örgüt ile ilgili herhangi bir ilişki ve irtibatım ve kullandığım bir kod isim yoktur. Örgüt adına herhangi bir eylem gerçekleştirmediğim için kimseden de talimat almadım. Örgüt içerisinde herhangi birini tanımıyorum,” yanıtını verdi.



Bal’a ayrıca açık tanık Ümit Akbıyık'ın fotoğrafı gösterilerek, “Size fotoğrafı gösterilen örgüt mensubu şahsı tanıyor musunuz? Tanıyor iseniz örgütsel ilişki ve irtibatınız var mı?" diye soruldu.

Bal, bu soruya da şu yanıtı verdi:

“Bana fotoğrafını göstermiş olduğunuz şahsı Ümit Akbıyık olarak tanıyorum. Bu şahsı 2019 yılından Diyarbakır ilinde yerel seçim döneminde HDP Gençlik Meclisi üyesi olarak faaliyet yürütürken, HDP il binasında ilk kez gördüm. Daha sonrasında bu şahısla gazeteci olmam münasebetiyle uyuşturucuya hayır kampanyasıyla ilgili haber yapmak amacıyla görüşmüştüm. Başka herhangi bir görüşmem ve irtibatım yoktur.” (TY)



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