Xwebûn Gazetesi editörü Nafiye Bal gözaltına alındı
Evine yapılan baskınla gözaltına alınan Xwebûn Gazetesi editörü Nafiye Bal, adliyeye sevk edildi.
Haftalık Kürtçe yayın yapan Xwebûn Gazetesi editörü Nafiye Bal, öğle saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alındı.
Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre gözaltına alınan Bal, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Bal’ın ifadesinin alınması bekleniyor.
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(TY)
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