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Yayın Tarihi: 23 Ekim 2023 15:57
 ~ Son Güncelleme: 23 Ekim 2023 15:59
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Xwebûn Gazetesi editörü Nafiye Bal gözaltına alındı

Evine yapılan baskınla gözaltına alınan Xwebûn Gazetesi editörü Nafiye Bal, adliyeye sevk edildi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/23/xwebun-gazetesi-editoru-nafiye-bal-gozaltina-alindi.jpg
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Haftalık Kürtçe yayın yapan Xwebûn Gazetesi editörü Nafiye Bal, öğle saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alındı. 

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre gözaltına alınan Bal, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Bal’ın ifadesinin alınması bekleniyor. 

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(TY)

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