ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 28.09.2026 16:46 28 Eylül 2026 16:46
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.09.2026 16:50 28 Eylül 2026 16:50
Okuma Okuma:  2 dakika

X’te yeni erişim engeli dalgası: En az 55 hesap daha sansürlendi

Bizim TV ile BirGün muhabirleri Meral Danyıldız ve Sarya Toprak, ANKA Haber Ajansı muhabiri Esra Tokat ve avukatlar Sena Yazıbağlı ile Tuncay Koç’un hesapları da erişime engellenenler arasında.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
X’te yeni erişim engeli dalgası: En az 55 hesap daha sansürlendi
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Aralarında gazeteciler, basın kuruluşları ve avukatların hesaplarının bulunduğu en az 55 X hesabına Türkiye’den erişim engellendi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) EngelliWeb çalışmasının aktardığı bilgilere göre, erişime engellenen hesaplar arasında Bizim TV’nin yanı sıra BirGün gazetesi muhabirleri Meral Danyıldız ve Sarya Toprak, ANKA Haber Ajansı adliye muhabiri Esra Tokat ile avukatlar Sena Yazıbağlı ve Tuncay Koç da bulunuyor.

Fon krizi, Narin Güran cinayeti ve Furkan Hareketi hakkında paylaşım yapan kullanıcıların yoğunlukta olduğu hesapların bir kısmı X tarafından Türkiye’den görünmez kılındı.

Hesaplara yönelik erişim engellerine “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçe gösterildi.

Tek sesli sosyal medyaya doğru

Son erişim engelleri, gazeteciler, hak savunucuları, medya kuruluşları ile kadın ve LGBTİ+ örgütlerinin sosyal medya hesaplarına getirilen sansür dalgasının en yenisi.

Son zamanlarda Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Lambdaistanbul, SPoD ve çok sayıda kadın ve LGBTİ+ örgütünün X hesabı sansürlendi.

Evrensel, Kısa Dalga, Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Barış Akademisyenleri ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) hesapları da aynı sansür dalgasına maruz kaldı.

Gazeteciler Özlem Akarsu Çelik, Fırat Fıstık, Hilmi Hacaloğlu, Alptekin Dursunoğlu, İnan Mutlu, Canan Kaya, Naz Yavuzarslan, Dinçer Gökçe, Ersin Eroğlu, İrfan Değirmenci, Şirin Payzın, Yıldız Tar, Yusuf Çelik, Göksu Başaran, Nisan Çıra, Zilan Azad, Oğulcan Özgenç de benzer şekilde geçtiğimiz süreçte karartıldı.

Hatta İFÖD’ün kurucularından hukuk profesörü Yaman Akdeniz, sendikacı Başaran Aksu, ekonomist Emre Şirin gibi isimler de sansürden nasibini aldı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
sansür erişim engeli
ilgili haberler
KaosGL ve Velvele dahil çok sayıda LGBTİ+ hesabına erişim engeli
13 Eylül 2026
/haber/kaosgl-ve-velvele-dahil-cok-sayida-lgbti-hesabina-erisim-engeli-323412
İFÖD kurucusu Yaman Akdeniz’e sansür: X hesabı erişime engellendi
24 Eylül 2026
/haber/ifod-kurucusu-yaman-akdenize-sansur-x-hesabi-erisime-engellendi-323748
Aile Dayanışma Ağı, soL Haber, İBB Tekzip... X’te çok sayıda hesaba erişim engeli
4 Eylül 2026
/haber/aile-dayanisma-agi-sol-haber-ibb-tekzip-xte-cok-sayida-hesaba-erisim-engeli-323157
Kısa Dalga, gazeteciler ve akademisyenlerin X hesabına erişim engeli
26 Eylül 2026
/haber/kisa-dalga-gazeteciler-ve-akademisyenlerin-x-hesabina-erisim-engeli-323810
X, İmamoğlu’nun hesabına getirilen erişim engeline itiraz etti
5 Ağustos 2026
/haber/x-imamoglunun-hesabina-getirilen-erisim-engeline-itiraz-etti-322237
Tıp da hedefte: TPD ve CETAD'a "Ailem Güvende" kalsın diye erişim engeli talebi
18 Eylül 2026
/haber/tip-da-hedefte-tpd-ve-cetad-a-ailem-guvende-kalsin-diye-erisim-engeli-talebi-323602
Fon krizi sansür gerekçesi oldu: Yargı, haberleri, iktisatçı ve gazetecilerin hesaplarını engelliyor
24 Eylül 2026
/haber/fon-krizi-sansur-gerekcesi-oldu-yargi-haberleri-iktisatci-ve-gazetecilerin-hesaplarini-engelliyor-323754
LGBTİ+ hesaplarıyla başlayan sansür dalgası Evrensel, Af Örgütü, MLSA ve Barış Akademisyenleri’ne uzandı
14 Eylül 2026
/haber/lgbti-hesaplariyla-baslayan-sansur-dalgasi-evrensel-af-orgutu-mlsa-ve-baris-akademisyenlerine-uzandi-323456
Erişim engellerinin ardından İmamoğlu için 12. X hesabı açıldı
5 Ağustos 2026
/haber/erisim-engellerinin-ardindan-imamoglu-icin-12-x-hesabi-acildi-322232
Gözaltından sonra şimdi de sansür: Alican Uludağ’a erişim engeli
23 Temmuz 2026
/haber/gozaltindan-sonra-simdi-de-sansur-alican-uludaga-erisim-engeli-321811
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
KaosGL ve Velvele dahil çok sayıda LGBTİ+ hesabına erişim engeli
13 Eylül 2026
/haber/kaosgl-ve-velvele-dahil-cok-sayida-lgbti-hesabina-erisim-engeli-323412
İFÖD kurucusu Yaman Akdeniz’e sansür: X hesabı erişime engellendi
24 Eylül 2026
/haber/ifod-kurucusu-yaman-akdenize-sansur-x-hesabi-erisime-engellendi-323748
Aile Dayanışma Ağı, soL Haber, İBB Tekzip... X’te çok sayıda hesaba erişim engeli
4 Eylül 2026
/haber/aile-dayanisma-agi-sol-haber-ibb-tekzip-xte-cok-sayida-hesaba-erisim-engeli-323157
Kısa Dalga, gazeteciler ve akademisyenlerin X hesabına erişim engeli
26 Eylül 2026
/haber/kisa-dalga-gazeteciler-ve-akademisyenlerin-x-hesabina-erisim-engeli-323810
X, İmamoğlu’nun hesabına getirilen erişim engeline itiraz etti
5 Ağustos 2026
/haber/x-imamoglunun-hesabina-getirilen-erisim-engeline-itiraz-etti-322237
Tıp da hedefte: TPD ve CETAD'a "Ailem Güvende" kalsın diye erişim engeli talebi
18 Eylül 2026
/haber/tip-da-hedefte-tpd-ve-cetad-a-ailem-guvende-kalsin-diye-erisim-engeli-talebi-323602
Fon krizi sansür gerekçesi oldu: Yargı, haberleri, iktisatçı ve gazetecilerin hesaplarını engelliyor
24 Eylül 2026
/haber/fon-krizi-sansur-gerekcesi-oldu-yargi-haberleri-iktisatci-ve-gazetecilerin-hesaplarini-engelliyor-323754
LGBTİ+ hesaplarıyla başlayan sansür dalgası Evrensel, Af Örgütü, MLSA ve Barış Akademisyenleri’ne uzandı
14 Eylül 2026
/haber/lgbti-hesaplariyla-baslayan-sansur-dalgasi-evrensel-af-orgutu-mlsa-ve-baris-akademisyenlerine-uzandi-323456
Erişim engellerinin ardından İmamoğlu için 12. X hesabı açıldı
5 Ağustos 2026
/haber/erisim-engellerinin-ardindan-imamoglu-icin-12-x-hesabi-acildi-322232
Gözaltından sonra şimdi de sansür: Alican Uludağ’a erişim engeli
23 Temmuz 2026
/haber/gozaltindan-sonra-simdi-de-sansur-alican-uludaga-erisim-engeli-321811
Sayfa Başına Git