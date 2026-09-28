X’te yeni erişim engeli dalgası: En az 55 hesap daha sansürlendi

Aralarında gazeteciler, basın kuruluşları ve avukatların hesaplarının bulunduğu en az 55 X hesabına Türkiye’den erişim engellendi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) EngelliWeb çalışmasının aktardığı bilgilere göre, erişime engellenen hesaplar arasında Bizim TV’nin yanı sıra BirGün gazetesi muhabirleri Meral Danyıldız ve Sarya Toprak, ANKA Haber Ajansı adliye muhabiri Esra Tokat ile avukatlar Sena Yazıbağlı ve Tuncay Koç da bulunuyor.

Fon krizi, Narin Güran cinayeti ve Furkan Hareketi hakkında paylaşım yapan kullanıcıların yoğunlukta olduğu hesapların bir kısmı X tarafından Türkiye’den görünmez kılındı.

Hesaplara yönelik erişim engellerine “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçe gösterildi.

Tek sesli sosyal medyaya doğru

Son erişim engelleri, gazeteciler, hak savunucuları, medya kuruluşları ile kadın ve LGBTİ+ örgütlerinin sosyal medya hesaplarına getirilen sansür dalgasının en yenisi.

Son zamanlarda Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Lambdaistanbul, SPoD ve çok sayıda kadın ve LGBTİ+ örgütünün X hesabı sansürlendi.

Evrensel, Kısa Dalga, Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Barış Akademisyenleri ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) hesapları da aynı sansür dalgasına maruz kaldı.

Gazeteciler Özlem Akarsu Çelik, Fırat Fıstık, Hilmi Hacaloğlu, Alptekin Dursunoğlu, İnan Mutlu, Canan Kaya, Naz Yavuzarslan, Dinçer Gökçe, Ersin Eroğlu, İrfan Değirmenci, Şirin Payzın, Yıldız Tar, Yusuf Çelik, Göksu Başaran, Nisan Çıra, Zilan Azad, Oğulcan Özgenç de benzer şekilde geçtiğimiz süreçte karartıldı.

Hatta İFÖD’ün kurucularından hukuk profesörü Yaman Akdeniz, sendikacı Başaran Aksu, ekonomist Emre Şirin gibi isimler de sansürden nasibini aldı.

(HA)