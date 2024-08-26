X’te Kürt sorunu üzerine yazan gazeteci ve siyasetçilerin hesaplarına sansür

Gümüşhane Sulh Ceza Hâkimliği, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı’nın talebi üzerine 69 X (Twitter) hesabını erişime engelledi.

Erişime engellenen hesapların çoğunluğu anonim olmakla birlikte X’te Kürt sorunu üzerine yazan kişi ve gazetelerden oluşuyor.

Aralarında HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, gazeteciler Deniz Tekin, Öznur Değer, Berçem Mordeniz ve Amberin Zaman ile Yeni Yaşam Gazetesi bulunuyor.

Hamburg Parlamentosu Sol Parti Grup Eşbaşkanı Cansu Özdemir’in profili de erişime engellenen hesaplar arasında.

Jandarma AYM kararına uymadı

Hakim Enes Kırkoğlu, erişim engeli kararını Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı’nın talebi üzerine verdi.

İl Jandarma Komutanlığı, açık kaynak taramasında hesapları tespit etti ve bunların “terör örgütü propagandası” yaptığını iddia etti. “Milli güvenlik ile kamu düzeninin korunması açısından hesapların engellenmesinin önem teşkil ettiğini değerlendirerek” mahkemeye başvurdu.

Mahkeme de “Hesapların tüm içeriğinde terör örgütleri lehine yayınlar yapıldığı tespit edilmiştir" diyerek İl Komutanlığının talebi yönünde karar verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) 2020’de kolluk kuvvetlerine internet ortamında ‘sanal devriye’ yetkisi veren yasa maddesini Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etmişti. AYM’nin kararına rağmen kolluk internette ‘sanal devriye’ uygulamasına devam ediyor.

(NK/HA)