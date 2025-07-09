X’in yapay zekâ asistanı Grok’a erişim engeli kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, X sosyal medya platformunun yapay zekâ asistanı Grok hakkında önce soruşturma başlattı, ardından mahkeme kararıyla erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

“Grok’un Atatürk’e, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Peygamber Efendimize yönelik hakaretleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen tutanak tutup erişim engeli kararı için sulh ceza mahkemesine başvurdu ve ilgili mahkeme erişim engel kararı alarak erişim sağlayıcıya iletilmek üzere BTK’ya gönderdi.”

X: “Nefret söylemini engellemek için önlem aldık”

Konuya ilişkin olarak Grok’un resmî X hesabından da bir açıklama yapıldı:

“Grok tarafından son zamanlarda yapılan paylaşımların farkındayız ve uygunsuz gönderileri kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçeriğin farkına varıldığından bu yana, xAI, Grok’un X’te paylaşım yapmadan önce nefret söylemini engellemek için önlem aldı. xAI yalnızca gerçeği arayan bir yapay zekâ eğitmektedir ve X üzerindeki milyonlarca kullanıcı sayesinde, modelin eğitiminin geliştirilebileceği alanları hızla tespit edip güncelleyebiliyoruz.”

(VC)