ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 9 Temmuz 2025 09:15
 ~ Son Güncelleme: 9 Temmuz 2025 09:34
1 dk Okuma

X’in yapay zekâ asistanı Grok’a erişim engeli kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Grok’un, “Atatürk’e, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Peygamber Efendimize yönelik hakaretleri üzerine” mahkeme kararıyla erişime engellendiğini açıkladı. X, nefret söylemini engelleyeceğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
X’in yapay zekâ asistanı Grok’a erişim engeli kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, X sosyal medya platformunun yapay zekâ asistanı Grok hakkında önce soruşturma başlattı, ardından mahkeme kararıyla erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

“Grok’un Atatürk’e, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Peygamber Efendimize yönelik hakaretleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen tutanak tutup erişim engeli kararı için sulh ceza mahkemesine başvurdu ve ilgili mahkeme erişim engel kararı alarak erişim sağlayıcıya iletilmek üzere BTK’ya gönderdi.”

X: “Nefret söylemini engellemek için önlem aldık”

Konuya ilişkin olarak Grok’un resmî X hesabından da bir açıklama yapıldı:

“Grok tarafından son zamanlarda yapılan paylaşımların farkındayız ve uygunsuz gönderileri kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçeriğin farkına varıldığından bu yana, xAI, Grok’un X’te paylaşım yapmadan önce nefret söylemini engellemek için önlem aldı. xAI yalnızca gerçeği arayan bir yapay zekâ eğitmektedir ve X üzerindeki milyonlarca kullanıcı sayesinde, modelin eğitiminin geliştirilebileceği alanları hızla tespit edip güncelleyebiliyoruz.”

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
yapay zeka grok erişim engeli
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git