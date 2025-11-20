TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 20 Mijdar 2025 13:18
 ~ Nûkirina Dawî: 20 Mijdar 2025 13:32
1 xulek Xwendin

DENGÊ ZAROKAN Bİ ZİMANÊ DAYÎKÊ

“Xeyalên zarokan wek çemeke bêdawî ye. Divê em xwedî li wan xeyalan derkevin”

Nupelda Akkişa 17 salî ev nivîs di çarçoveya dosyeya “Dengê Zarokan Bi Zimanê Dayîkê” de bi kurdî nivîsî. Em dosyeya “Dengê Zarokan Bi Zimanê Dayîkê” bi boneya 20ê Mijdarê Roja Mafên Zarokan a Cîhanê amade dikin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
“Xeyalên zarokan wek çemeke bêdawî ye. Divê em xwedî li wan xeyalan derkevin”
Fotograf: Tabloya wênesazê Îtalî Tito Salomoni ya bi navê "Rainbow Weaver"

*Tirkiya nivîsa Nûpelda Akkişê:

Çocukluk, hayatımızın en önemli ve en güzel dönemidir. Ama ne yazık ki çocuklar şu anda asla mutlu olamıyor. Hayalleri, duyguları ve düşünceleri ellerinden alınıyor. Bu büyük bir haksızlıktır. Bazı çocuklar ekonomik imkansızlıklar yüzünden oyuncak alamıyorlar. Çocuk hakları nerede? Herkes kendine bu soruyu sormalı.

Anadilde eğitim bunun en büyük örneği. Her çocuk anadilinde eğitim göremiyor. Ne yazık ki yabancı bir dilde eğitim görüyorlar. Bizi insan yapan, bizi biz yapan dilimizdir! Ama çocuklar zorla kendi gerçekliklerinden koparılıyor. "Kız çocukları" konusunda birkaç söz söylemek istiyorum; Kız oldukları için daha çok haksızlığa uğruyorlar. Ama neden? İktidarın kirli zihniyeti yüzünden. Maalesef milyonlarca kız çocuğu öldürülüyor.

Çocuk hakları nerede? Ben göremiyorum! Hadi söyleyin nerde çocuk hakları? Hayır, yok. Ama bunu kabul etmemeli ve çocuk haklarını savunmalıyız. Çocukların hayalleri sonsuz bir nehir gibidir. O hayallere sahip çıkmamız lazım.

17 yaşındayım ama yüreğimde hâlâ o çocukluk ruhu var. Sizin yüreğinizde de olduğuna inanıyorum. Çünkü o ruh asla ölmez ve asla ölmemeli.

Yazar

Nüpelda Akkış

(NA/NÖ/AY)

