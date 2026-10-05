TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MEDYA
DW: Dîroka Weşanê: 05.10.2026 16:34 5 Cotmeh 2026 16:34
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 05.10.2026 16:45 5 Cotmeh 2026 16:45
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Xelatgirên Xelatên Rojnamegeriya Jinan a Gurbetellî Ersoz diyar bûn

Encama 2emîn Xelatên Rojnamegeriya Jinan a Gurbetellî Ersoz hat eşkerekirin. Di beşa tirkî de Elîf Akgul û di beşa kurdî de jî rojnameger Perêz Remezanê xelat bi dest xistin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Xelatgirên Xelatên Rojnamegeriya Jinan a Gurbetellî Ersoz diyar bûn
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Bi pêşengiya Komeleya Rojnamegerên Jin a Mezopotamyayê (MKG), Xelatên Rojnamegeriya Jinan a Gurbetelli Ersoz 2 sal in tê lidarxistin.

MKGê encama xelatan îsal eşkere kir.

Beşa nûçeyên Kurdî

Juriyên beşa nûçeyên Kurdî: Sûna Tûnç, Hatîce Kamer û Leyla Ayaz.

Nûçeya rojnameger Perêz Remezan a bi navê ‘Çîroka Aske Kerîm: Birîndarek zindî ya karesata Enfalê û hovîtiya li Nugre Selman’ hejayî xelata yekemîn hat dît.

Beşa nûçeyên Tirkî

Juriyên beşa nûçeyên Tirkî: Tûgçe Tatarî, Ayşe Guney û Elîf Ekin Saltik.

Di kategoriya nûçeyên Tirkî ya 2emîn Xelatên Rojnamegeriya Jinan a Gurbetteli Ersoz de, nûçeya Elîf Akgul a bi navê ‘Mirin bi neh teqsîdan: Gihiştina Çekên Bêdestûr a li Tirkiyeyê’ ku di Inside Turkey de hatiye weşandin, xelata yekem wergirt.

Xelata Taybet a Juriyê di kategoriya Nûçeyên Tirkî de ji bo Gulistan Gulmuş û Derya Ren, ji bo gotara wan a bi navê “Parêzvanê Serokkomar ê Serbest hat Berdan Gef li Jinekê Xwar” hat dayin. Ev nûçe jî di JINNEWSê de hatiye weşandin.

Beşa fotografan

Juriyên beşa fotografan: Nişmiye Guler, Laura Domenech û Maryam Ashrafi.

Xelata yekem a di kategoriya fotografan de ji nûçegihana JINNEWSê Nûdem Mihemed re, ji bo xebata wê ya bi navê “Ya venamire” hat dayîn.

Xelata Taybet a Juriyê di beşa fotografan de jî nûçegihana Ajansa Welat Sema Gezîcî ji ber berhema wê ya bi navê ‘Qêrîna Bêdeng’ hêjayî xelatê hate dîtin.

Beşa Nûçeyên Vîdeoyî

Juriya Kategoriya Nûçeyên Vîdeo: Solîn Alphan Başegmez, Çîlem Kuçukkeleş û Rojbîn Ekin.

Xelata yekem a di kategoriya Nûçeyên Vîdeoyî de rojnameger Sewsen Eli û Meryem Reşoyê bi dest xistin.

Xelata Rûmetê

Têkoşîna xelkê Gimgim û Kanîreşê, ji bo parastina xweza, qadên jiyanê û pêşeroja xwe ya li dijî projeyên enerjiya jeotermal, bi mehan e berdewam dike.

Têkoşîna ku di 22ê Kanûna Paşîn de li Gimgimê dest pê kir, di 3ê Gulanê de bi konê li gundê Xwarik hatibû danîn veguherî nobedariyê û gihîştiye roja xwe ya155an. Li gundê Licîka Kanîreşê, 60 roj ji ser berxwedana çalak a li dijî hewldana sondajê ya şîrketê ku di 7ê Tebaxê de dest pê kir, derbas bûn.

Xelata Rûmetê ya Rojnamegeriya Jinan a Gurbetelli Ersoz ji bo vê têkoşîna kolektîf û rêxistinkirî ya parastina erd, av û qadên jiyanê hat dayîn.”

Xelatên Rojnamegeriya Jinan a Gurbetellî Ersozê dê di 8ê Cotmehê saet 19.00an de li Navenda Çand û Kongreyê ya Çand Amedê bi merasîmekê bê dayîn.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Gurbetelli Ersöz Xelat Rojnamegerî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê