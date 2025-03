Xelatgirên Oscarê xelatên xwe wergirtin

Xelatgirên 97emîn Xelatên Oscarê diyar bûn. Merasîma Xelatên Oscarê li Şanoya Dolbyê ya li Los Angelesa DYAyê ye hat sazkirin.

Pêşkeşkariya merasîmê komedyen Conan O’Brien kir. Stranbêja popê ya Amerîkî Ariana Grande û lîstikvan û stranbêja Îngilîstanî Cynthia Erivo di merasîmê de bi stranên xwe li ser dikê bûn.

Xelata “Fîlma Herî Baş” fîlma bi navê “Anora”yê wergirt. Xelata “Derhênerê Herî Baş” jî dan derhênerê vê fîlmê Sean Bakerî.

Lîstikvana Amerîkî Mikey Madisonê ku di fîlmê de bi karaktera "Ani" tê zanîn, xelata "Lîstikvana Herî Baş a Jin" wergirt.

Lîstikvanê Amerîkî Adrien Brody ji ber rola xwe ya di fîlma "The Brutalist" de ku di 10 beşan de weke namzed hat nîşandan, xelata "Lîstikvanê Herî Baş ê Mêr" wergirt.

Xelatên Oscarê ji sala 1929an ve ji aliyê Akademiya Huner û Zanistên Sînemayê ya Amerîkayê ve tên dayîn.

Belgefîlma bi navê "No Other Land" behsa têkoşîna Filistîniyan a li dijî polîtîkaya îmha û sirgûnê ya artêşa Îsraîlê ya li Mesafir Yatta ku Şerîeya Rojava ye, dike. Belgefîlmê di kategoriya "Belgefîlma Herî Baş" de xelat wergirt.

Derhênerên belgefîlmê Basel Adra û Yuval Abraham di axaftina xwe ya wergirtina xelatê de banga bidawîkirina "jinavbirina etnîkî" ya li dijî Filistîniyan kirin.

"No Other Land" director Basel Adra: "We call on the world to take serious actions to stop the injustice and to stop the ethnic cleansing of Palestinian people." | #Oscars pic.twitter.com/NzoqLKiBSJ