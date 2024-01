Xelatgirên Goga Zêrîn xelatên xwe wergirtin

Merasîma Xelatdayînê ya Xelatên Goga Zêrîn vê sibê bi pêşkêşkirina Jo Koyî pêk hat.

Ji ber greva senarist û lîstîkvanan, par merasîm pêk nehatibû.

Di beşa televîzyonê de “Succession”, “Baştirîn Drama” jî tê de, çar xelat wergirtin. “The Bear” û “Beef”ê çar xelat wergirtin. Di beşa sînemayê de jî “Oppenheimer”ê, xelata “Baştirîn Fîlmî” jî tê de, pênc xelat wergirtin.

Lily Gladston, bir rola xwe ya fîlmê “Kujerên Heyva Çardeşevî”, di beşa Dramayê de xelata Performansa Baştirîn Lîstîkvanê wergirt. Gladston yekem jina xwecih e ku ev xelat wergirtiye.

Lîstîkvanê di dema merasîmê de bi zimanê xwe yê dayikê Blackfeetê dest bi axaftinê kir û got “ev serkeftineke dîrokî ye.”

XELATÊN SÎNEMAYÊ

Baştirîn Fîlm (Drama): Oppenheimer

Baştirîn Fîlm (Komedî/Muzîkal): Poor Things

Baştirîn Derhêner: Christopher Nolan - Oppenheimer

Baştirîn Lîstikvanê Mêr(Drama): Cillian Murphy - Oppenheimer

Baştirîn Lîstikvana jin (Drama): Lily Gladstone - Killers of the Flower Moon

Baştirîn Lîstikvanê Mêr (Komedî/Muzîkal): Paul Giamatti - The Holdovers

Baştirîn Lîstikvana Jin (Komedî/Muzîkal): Emma Stone - Poor Things

Baştirîn Alîkara Listîkvana Jin : Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers

Baştirîn Alîkarê Lîstikvanê Mêr: Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Baştirîn Senaryo : Justine Triet & Arthur Harari - Anatomy of a Fall

Baştirîn Muzîka Xweser: Oppenheimer

Baştirîn Stranan Xweser: “What Was I Made For?” Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell - Barbie

Baştirîn Filmê Biyanî: Anatomy of a Fall

Baştirîn Filmê Anîmasyon: The Boy and the Heron

XELATÊN TELEVÎZYONÊ

Baştirîn Rêzefîlm (Drama): Succession

Baştirîn Rêzefîlm (Komedî): The Bear

Baştirîn Kurterêzefîlm/ Fîlmê TVyê: Beef

Baştirîn Lîstikvanê Mêr (Drama): Kieran Culkin - Succession

Baştirîn Lîstikvana Jin (Drama): Sarah Snook - Succession

Baştirîn Lîstikvanê Mêr (Komedî): Ayo Edebiri - The Bear

Baştirîn Lîstikvana Jin (Komedî): Jeremy Allen White - The Bear

Baştirîn Alîkarê Lîstikvanê Mêr (Drama/Komedî): Matthew Macfadyen - Succession

Baştirîn Alîkara Lîstikvana Jin (Drama/Komedî): Elizabeth Debicki - The Crown

Baştirîn Lîstikvanê Mêr (Kurterêzefîlm/Fîlmê TVyê): Steven Yeun - Beef

Baştirîn Lîstikvana Jin (Kurterêzefîlm/Fîlmê TVyê): Ali Wong - Beef (AÖ/TY/FD)

*Çavkanî: Variety, Golden Globe