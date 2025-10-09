Xelatên Rojnamegeriya Jinan a Gurbetellî Ersozê hatin dayîn

Xelatên 1emîn Rojnamegeriya Jinan a Gurbetellî Ersoz ku ji aliyê Komeleya Rojnamegerên Jin a Mezopotamyayê(MKG) ve hat li dar xistin. Merasîma xelatan li ÇandAmedê hat li dar xistin.
MKG, Komeleya Rojnamegerên Dîcle Firatê (DFG), gelek rojnameger, Tevgera Jinên Azad (TJA), Dayikên Aştiyê, dayika Gurbetellî Ersozê Fatma Ersoz, siyasetmedara Kurd Gultan Kişanak, Hevseroka Partiya Herêmên Demokratîk (DBP) Çigdem Kiliçgun Uçar, Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî), Komeleya Hiqûqnasên Azadiyê (OHD), Komeleya Jinan a Rosayê û rêxistinên civakî beşdarî merasîma xelatdayînê bûn.
Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê Seroka Komeleya Rojnamegerên Jin ên Mezopotamyayê (MKG) Rojnameger Roza Metîna di destpêkê de axivî.
"Ersozê tu carî serî netewand"
Roza Metînayê diyar kir ku Gûrbetellî Ersoz di salên herî zor û zehmet de têkoşîneke bêhempa raber kir. Ruxmê ku gelek caran hat girtin, rastî zordestiyê jî hat, tu carî serî netewand. Gûrbeteliyê di heman deme de li hember zimanê serdest û baviksalar jî bi pênûsa xwe têkoşîn meşand. Bi vê berxwedana xwe ji rojnamegerên jin yên Çapemeniya Azad re mîrateyeke mezin hişt.
Piştî axaftina Roza Metînayê sînevîzyoneke ku behsa jiyan û têkoşîna Gûrbetellî Ersozê, zext û zordariya ku di salên 90î de li ser Çapemeniya Azad dihat meşandin hat nişandan. Piştî temaşekirina sînevîzyonê gel dirûimeya ‘Çapemeniya Azad nayê bêdengkirin’ berz kir.
"Ew jineke ku berê bayê û çarenûsa gotinan guherand bû"
Piştre dayika Gûrbetellî Ersozê Fatma Ersozê axaftineke kurt kir û got:
“Me wek gelê Kurd pir bedelên giran dan. Êdî bes e. Em aştî û xweşiyê dixwazin. Ez ji we hemûyan re di têkoşîna we de serkeftinê dixwazim.”
Malbata Gûrbetellî Ersozê peyamek ji merasîmê re şand. Di peyamê de hat diyarkirin ku Gûrbetellî Ersoz ne tenê rojnamevanek bû; bi pênûs, helwest û berxwedana xwe, ew wijdana serdemekê û sembola Çapemeniya Azad bû. Di berdewamiya peyamê de ev tişt hatin destnîşankirin:
“Têkoşîna wê îro jî di hemû rojnamegerên jin ên ku hîn jî pênûsa xwe ji bo rastî û azadiyê bikar tînin de dijî. Em bawer dikin ku ev merasîma xelatdayînê dê mîrateya Gurbetelliyê bigihîne nifşên nû û deng û gotinên jinan bêtir xurt bike. Zindî hiştina navê wê ne tenê bîranînek e; ew berdewamiya têkoşîna ji bo rastiyê ye. Ew jineke ku berê bayê û çarenûsa gotinan guherand bû. Ew dengê gelê xwe, bêhna jinan û pênûsa rastiyê bû.
Her weha li ser navên Dayikên Aştiyê Nezahat Teke axivî. Nezahat Tekeyê hemû beşdarvan silav kir û got:
“Ez di şexsê Gûrbetellî Ersozê de hemû şehîdên Çapemeniya Azad bibîr tînim û bejna xwe li hember wan ditewînim. Heke îro em li vir dikarin gotinên xwe bînin ziman saya van şehidan e. Ez ji hemû xebatkarên Çapemeniya Azad re serkeftinê dixwazim.”
Bandora ku mîrateya Ersozê hiştiye pir girîng e"
Hevseroka DBPê Çîgdem Kiliçgun Ûçar bi Kirmanckî axaftinek kir û got:
Li ser kesên ku me li dû xwe hiştine axaftin pir zehmet e. Me di sînevîzyonê de jî temaşe kir; salên 90î zehmet bûn. Gûrbetellî Ersozê her tim ev bang li jinan dikir; digot têbikoşin, her tim têbikoşin. Îro heke li çar aliye Kurdistanê û Erwopayê bi sedan jin ji bo rastî û heqîqetê pênûsa xwe bikar tînin, di vê rewşê de bandora ku mîrateya Gûrbetellî Ersozê hiştiye pir girîng e. Sibê salvegera Komploya Navdewletî ye, Ez vê komployê şermezar dikim û dibêjim teqez aştî û azadiyê were vî welatî.”
“Divê em heqîqetê bi awayekî herî xurt binivîsin”
Gultan Kişanakê da zanîn û got: Wê û Gûrbetellî Ersozê di salên zor û zehmet de bi hev re rojnamegerî kir. Rojên zor û zehmet bûn lê xweş bûn. Serdest bi derewan, bi manîpulasyonan şer dimeşînin, dixwazin serê rastî û heqîqetê bigrin. Ji ber vê xurtbûna pênûsên azad pir girîng e. bi saya van pênûsan mirov dikare azadiyê pêk bîne. Ez bangî pênûsên azad dikim; divê em heqîqetê bi awayekî herî xurt binivîsin, ji bo vê jî em rojnamegeriyê bikin. Em bi pênûsên xwe dikarin aştiyê pêk bînin.”
"Ersoz jineke pir berxwedêr bû"
Piştre peyama bidîmen ya ku ji hêla Hevseroka Komeleya Mafên Mirovan (ÎHD) û hevala Gurbetellî Ersozê Eren Keskînê ve hatibû şandin, hate nîşandan. Eren Keskînê diyar kir ku Gurbetellî Ersoz yek ji kesayetên herî girîng di nav rojnamegerên jin ên Kurd de bû. Eren Keskînê destnîşan kir ku Gurbetellî Ersoz berdewama mîrateya rojnamegeriyê ya Musa Anter bû û got:
“Gurbetellî berdewama rojnamegerên ku Musa Anter pir jê hez dikir e, ku ji wan re digot ‘zarokên min’. Gurbetellî di heman demê de jineke pir berxwedêr û bi rûmet bû ku têkiliyên wekhev bi mirovan re ava dikir, bêyî ku têkiliyên hiyerarşîk di navbera serok û jêrdestan de çêbike. Bi serkeftî wekî edîtor xebitî. Di girtîgehê de qet serî netewand û jineke pir bihêz bû ku ji bo têkoşîna xwe, têkoşîneke ku wê bawer dikir, jiyana xwe xist xetereyê. Ez wê bi evîn û rêzgirtineke mezin bi bîr tînim.”
Rêberê PKKê Abdullah Ocalan ji bo merasîmê peyamek şand. Peyama Abdullah Ocalan wiha ye:
"Silav ji we hemûyan re…
Ez vê merasîma watedar a ku îro li vir ji bo rêzgirtina Gûrbetelî Ersoz tê lidarxistin, silav dikim. Min derfet dît ku Gûrbetelî nas bikim; derbaskirina demê bi wê re, guhdarîkirina ramanên wê û şahidiya biryardariya wê ya têkoşînê şopek bêhempa li ser jiyana min hişt. Min her tim dixwest ku ez bêtir demê bi wê re derbas bikim. Ji xwe noqteya herî zêde heyfa min lê tê ew e.
Min hîn jî kêliya ku min jê xatir xwest ji bîr nekiriye. Çawa ku xatirxwestina min a ji Kemal Pîr di hişê min de zindî maye, xatirxwestina min a ji Gurbeteli di hiş û dilê min de dijî. Ji ber vê yekê, bîranîna Gûrbetelî ji bo me hemûyan rênişander e.
Biryardarî, vîn û têkoşîna wê ya ji bo jiyaneke azad berpirsiyariyekê li ser her kesî ferz dike. Erka me tevane ku em bîranîna Gurbeteli zindî bihêlin û raman û têkoşîna wê ji nifşên siberojê re veguhêzin.
Îro, ez careke din wê bi rêz, bêrîkirin û hesret bi bîr tînim. Ronahiya wê rêya çapemeniya azad ronî dike.
Abdullah Öcalan
Girava Îmraliyê"
Di kategoriya Nûçeyên Kurdî de, ku rojnameger Semiha Alankûş, Hatice Kamer û Hesna Muhemed endamên juriyê bûn, nûçeya rojnameger, nûçegihanên jinnewsê Dîlan Babat û Rojda Aydin bi nûçaya xwe ya bi navê; Kiryarê ku destdirêjî 12 zarokan kir, tiryakê li ku peyda dike’ hêjayî “Xelata Yekem” hatin dîtin.
Aktîvîsta TJA'yê Berîvan Elterê xelat da Rojda Aydin û Dilan Babatê.
Di kategoriya Nûçeyên Tirkî de xelata yekeminiyê, ji Ajansa Mezopotamyayê Zeynep Dûrgûtê bî nûçeya xwe ya bî navê; ‘Lî Şîrnexê şerê taybet: Çeteya fihûşê ya ku çawîşên pîspor jî di nav de’ girt. Xelata Zeynep Dûrgûtê ji hela endama Lijneya Edîtoriyê ya Kovara Jineolojiyê Fîgen Arasê ve hat dayîn.
Yeşim Oruç û Necla Demir Arvas jî di kategoriya nûçeyên Tirkî de hêjayî xelata taybet a juriyê hatin dîtin. Xelata Necla Demîr Arvasê ji aliye Rojnameger Nezahat Doganê, ya Yeşîm Orûçê jî ji aliyê Seroka Komelaya Jinan ya Rosayê Sûzan Îşbîlenê ve hat dayîn.
Di kategoriya Nûçeyên Bidîmen de ji Jinnewsê rojnameger Derya Renê bi nûçeya xwe ya bi navê; ‘Bi dîmenan şiddeta dewletê ya li Silopyayê’ xelata yekeminiyê girt. Xelata Derya Renê ji hêla Endama Komeleya Hiqûqnasên Azadiyê Zeynep Karayilanê ve hat dayîn.
Di kategoriya wênekêşiyê de Fatoş Sarıkaya ya ji Ajansa Nûçeyan a Pîr (PIRHA) girt. Xelat ji aliyê Hevseroka DFGê Kesîra Demirê ve hat dayîn.
Rojnameger Sonay Odungit jî layiqî Xelata taybet a juriyê hat dîtin. Xelata Sonay Odungitê ji aliyê Hevberdevka Meclisa Şaredriya Bajarê Mezin Demet Ceylanê ve hat dayîn.
Di merasîmê de Xelata Rûmetê jî hat dayîn. Rojnamevan Munevver Karademir xelata rûmetê da Dayikên Aştiyê. Li ser navê Dayikên Aştiyê Murevet Demîrê xelat girt.
Xelatgirên 1emîn xelatên Rojnamegeriya Jinan a Gurbetellî Ersoz diyar bûn
(AY)