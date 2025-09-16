TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MAF
Dîroka Weşanê: 16 Îlon 2025 09:35
 ~ Nûkirina Dawî: 16 Îlon 2025 09:48
3 xulek Xwendin

Xelatên Hrant Dînkî, dan Bulent Şik û Maleno Garzonê

Xelatên Hrant Dînkî îsal dan Endezyarê Xurakê Dr. Bulent Şik û mafparêza penaberan û çalakgera navneteweyî Helena Maleno Garzônê.

Evrim Kepenek

TRTürkçesini Oku
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Xelatên Hrant Dînkî, dan Bulent Şik û Maleno Garzonê

17em Xelatên Hrant Dînkî yên Navnetewî duh (15ê Îlonê) bi merasîmeke li Navenda Kongreya Lutfî Kirdar dan xwediyên wan.

Xelatên Hrant Dînkî îsal dan Endezyarê Xurakê Dr. Bulent Şik û mafparêza penaberan û çalakgera navneteweyî Helena Maleno Garzônê.

Rakel Dink: Ger yên bihêz edîl nebin, wey li lawazan…

Axaftina vekirina bernameyê Rakel Dînkê kir. Dînkê bi zimanên Ermenkî û Kurdî beşdarvan silav kir û dest bi axaftina xwe kir.

Dinkê got, "Hiqûq ji bo hemûyan pêwîst e. Li cihê ku hiqûq tune be, bêewlehî, bêaramî, kaos, fikar û xemgînî heye. Tundkarî û zordarî, hêrs, kîn û nefret zêde dibin. Wisa lê tê ku diyar nabe destê kê di bêrîka kê de ye. Pêdiviya me hemûyan bi edaletê heye ku ev rastiyek e- weke avê, weke hewayê. Ger yên bihêz edîl nebin wey li lawaz û bêhêzan."

"Çigdem Mater û Osman Kavala girtin. Berdewamiya girtina Kavala tevî biryarên DMMEyê, weke cezayê wî pêşin hatiye dayîn e. Ger hûn girtinê bikin rêbazek cezakirinê, çi bawerî bi we namîne. Ev binpêkirinên mafên mirovan in. Hiqûq ji me hemûyan pêwîst e. Li cihê ku hiqûq tune be, tundkarî, kîn û nefret zêde dibin."

Garzon: Bijî Filistîna azad

Garzónê jî rojnamevanên ku li Filistînê hatine kuştin bi bîr xist û got, "Rojnamevanên weke me û ez jî rojnamevan im û dipirsim: Gelo me dikarîbû wêrekiya berxwedanê nîşan bida? Têkoşîna gelê Filistînê di tariyê de ronahiyek hêviyê ye."

Garzón wiha domand: "Ev xelat xelatek taybet e. Ew xelata wî gelî ye ku piştî qirkirinê dîsa rabûye ser piyan."

Garzónê axaftina xwe bi gotina "Bijî Filistîna azad" bi dawî kir.

Prof. Dr. Fatmagul Berktay û rojnamevan Zeynep Oral xelata Garzónê danê.

Piştî Garzonê xelatgir Bulent Şik jî axaftinek kir. Şik destnîşan kir û got, "Dengê Dink hîn jî di wijdanê vî welatî de deng vedide. Dengê wî bangek bû ji bo aştiyê."

Tilbe Saran û Rakel Dinkê xelat dan Bulent Şik.

Lîstikvan Hazal Turesan merasîm pêşkêş kir. Di vekirina bernameyê de, Sibil û Zelîşah strana "Nazani" ya Sayat Nova pêşkêş kirin. Piştî vê, hunermendên Ermenî Zhanna Davtyan, Arman Peshtmaljyan û Stepan Ter-Ghevondyan derketin ser dikê. Koma muzîkê ya Gevende jî melodiyên xwe pêşkêş kirin.

Endamên juriya 2025an ev bûn: 

Rugiatu Neneh Tunay, Weqfa Sitargeha Jinan a Mor Çatî, Aslı Bâli, Fatmagül Berktay, Ara Ghazarian, Wolfgang Kaleck, Reşat Kasaba, Cem Mansur, Zeynep Oral, Tilbe Saran û Rakel Dink.

Merasîm her sal di 15ê Îlonê roja jidayikbûna Hrant Dink de tê lidarxistin. Her weha merasîm li ser malpera Weqfa Hrant Dinkî, kanala YouTubeyê û hesabên medyaya civakî bi awayekî zindî hate weşandin.

(EMK/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Xelatên Hrant Dînkî Weqfa Hrant Dînkî Xelata Hrant Dînkî ya Navnetewî
Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] Hemû Nivîsên wî/wê
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

Domahiyê nîşan bide
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Nivîsên wî/wê yên din
Başarir: Biryara tedbîrê vala derket
11 Îlon 2025
Başarir: Biryara tedbîrê vala derket
Serokatiya Bajarê Stenbolê a CHPê di bin dorpêçê de ye: Gelek kes hatin desteserkirin
8 Îlon 2025
Serokatiya Bajarê Stenbolê a CHPê di bin dorpêçê de ye: Gelek kes hatin desteserkirin
RAPORA TUNDKARIYA MÊRAN - TEBAX 2025
Mêran di Tebaxê de 23 jin kuştin
4 Îlon 2025
Mêran di Tebaxê de 23 jin kuştin
Jinên xwezaparêz: Li Tirkiyeyê şoreşa bêdeng a ekofemînîzmê
25 Tebax 2025
Jinên xwezaparêz: Li Tirkiyeyê şoreşa bêdeng a ekofemînîzmê
RAPORA TUNDKARIYA MÊRAN - TÎRMEH 2025
Mêran di Tîrmehê de 32 jin kuştin
6 Tebax 2025
Mêran di Tîrmehê de 32 jin kuştin
Biçe serûpelê