Yekîtiya Pîşeyî ya Xwediyên Berhemên Musîkê (MESAM) îsal Xelata Rûmetê ya Ahmet Kayayî da Mîkaîl Aslanî.

MESAMê li Stenbolê li Grand Cevahir Otelê 37yem salvegera xwe bi bernameyeke taybet pîroz kir. Bi sedan hunermend beşdarî bernameyê bûn. Di bernameyê de xelata “Serkeftinê”, ya “Rûmetê” û ya “Taybet a sala 35an” dan xelatgiran.

Îsal Xelata Rûmetê ya Ahmet Kayayî dan Mîkaîl Aslanî.

Wezîrê Berê yê Kar û Ewlehiya Civakî û parlamenterê berê yê Erzînganê Mûstafa Kûlî xelat da Aslanî.

MESAM Ödül Töreninde Ahmet Kaya Onur Ödülü mesajım:

Ahmet Kaya'nın cesareti ve yaşam felsefesi önünde saygıyla eğiliyorum. Bir daha bu memlekette hiç bir sanatçımız sürgün görmesin ve hiç bir sanatçımız sürgünde gözlerini hayata yummasın diye bu ödülü alıyorum.#Ahmetkaya #MESAM pic.twitter.com/zegBAhtSZS — Mikaîl Aslan (@MikailAslan_MA) December 14, 2023

Aslanî di dema xelatdayînê de got: "Dûr an jî nêzîk şopên tiliyên Ahmet Kayayî li ser têlên dilên me hemûyan heye” û bi van gotinan dirêjî da axavtina xwe: “Ji bo ku rastiyek û mafek bi lêv kir, ew mehkûm kirin, li sirguniyê, ji welatê xwe dûr ket bin axê. Ez bejna xwe li ber wêrekî û felsefeya jiyanê ya Ahmet Kayayî ditewînim. Ji bo li vî welatî careke din ti hunermendên me sirguniyê nebinin û careke din ti hunermendên me li sirguniyê koça dawî nekin, ez vê xelatê werdigirim. Ez vê xelatê diyarî wan çand û zimanên mexdûr bûne dikim ku li ku dera cîhanê dibe bila bibe di bin zext û zordariyan de têkoşîna hebûnê didin. Ez spas dikim.” (FD)