Xelata Mîr Celadet Bedirxanî dan Dr. Zerdeşt Hacoyî

Yekem xelata ku li ser navê Mîr Celadet Bedirxanî tê belavkirin, dan Dr. Zerdeşt Hacoyî.

Merasîma xelatdayînê Li bajarê Dresdenê yê Almanyayê bi rê ve çû.

Forûma Almanî-Kurdî biryar dabû ku yekem Xelata Mîr Celadet Bedirxanî bidin Dr. Zerdeşt Hacoyî.Forûmê “ji bo xebat û lêkolînên wî yên zanistî yên derbarê pêşxistina ziman û wêjeya kurdî de” ev biryar wergirtibû.

Alîkarê Serokê PENa Navneteweyî Prof. Terry Carlbom beşdarî merasîma xelatdayînê bû û gotarek pêşkêş kir. Prof. Terry Carlbomî got: “Bi demên dirêj hevalên min ên kurd hebûn. Bi rêya PENê, belê bi baweriya min yekemîn têkelbûna min bi kurdan re li Enqereyê bû. Navendeke PENê ya bi nirx hebû, li wan kurdan wekî hevkar dinêrî, ev çende jî balkêş bû. Her wiha bû bingeheke ji bo bi hev re kar bikin. Li Amedê jî me hev du dît.”

Dr. Zerdeşt Haco di merasîmê de got, “Dema mirov xebata xwe ji dil bike, ne ku ji bo navê xwe bike bêhtir dixwaze ew têkoşîna wî bibe berhemeke giştî ji civaka wî re. Ji ber vê yekê ez ji wê yekê bawer dikim ku kesên vê xebatên dikin haya wan ji wan nîne. Te hin dît ku yek ji nişka ve hat û got em dê xelatê bidin te. Ev cihê şaneziyeke mezin e. Eger bên bibêjin me xebatên te li ber çavan girtine û me dîtiye tu vê têkoşînê dikî û em jî dixwazin te xelat bikin, bi taybetî xelata kesekî wekî Mîr Celadet Bedirxan ji bo min cihê şaneziyê ye.”

Dr. Zerdeşt Haco kî ye?

Zerdeşt Haco sala 1950an ji dayik bûye. Li Almanyayê dijî. Serokê PENa Kurd a Ewropayê bû.

Dr. Zerdeşt Haco ji sala 1970an ve li Almanyayê dijî û wî doktoraya xwe li Zanîngeha Berlînê ya Azad di warê zimanasî û zimanên Hînd û Îranî de kiriye. Hacoyî di navbera salên 1997 – 1999an de 2 salan sekretêrê giştî û ji sala 1999an heta 2013’an jî 13 salan Serokê Navenda PENa Kurd bû.

Heta niha li zanîngehên Berlîn, Bremen û Hambûrgê ders dane. Hacoyî gelek gotar li ser babetên zimanasiyê weşandine. (FD)

*Çavkanî: PENa Kurd