NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 26.01.2026 11:28 26 Çile 2026 11:28
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 26.01.2026 11:31 26 Çile 2026 11:31
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Xebatkara rojnameya Yenî Yaşamê Zîlan Gul hat desteserkirin

MKG û DFGê bertek nîşanî desteserkirina Zîlan Gulê da û xwestin demildest serbest were berdan.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Xebatkara rojnameya Yenî Yaşamê Zîlan Gul, îro di serdegirtina malê de hate desteserkirin.

Xebatkara Rojnameya Yenî Yaşamê Zîlan Gul, îro di danê sibehê di serdegirtina malê de hate desteserkirin. Zîlan Gul, birin Qereqola Huzurevleriyê. Sedema desteserkirina Zîlan Gulê nehate zanîn.

Komeleya Rojnamegerên Jin a Mezopotamyayê (MKG) û Komeleya Rojnamegeran a Dîcle Firatê (DFG) li ser hesabên xwe yên medyaya civakî bertek nîşanî desteserkirina Zîlan Gulê dan û xwestin tavilê were berdan.

(AY)

Stenbol
