Xebatkara rojnameya Yenî Yaşamê Zîlan Gul hat desteserkirin

Xebatkara rojnameya Yenî Yaşamê Zîlan Gul, îro di serdegirtina malê de hate desteserkirin.
Xebatkara Rojnameya Yenî Yaşamê Zîlan Gul, îro di danê sibehê di serdegirtina malê de hate desteserkirin. Zîlan Gul, birin Qereqola Huzurevleriyê. Sedema desteserkirina Zîlan Gulê nehate zanîn.
Komeleya Rojnamegerên Jin a Mezopotamyayê (MKG) û Komeleya Rojnamegeran a Dîcle Firatê (DFG) li ser hesabên xwe yên medyaya civakî bertek nîşanî desteserkirina Zîlan Gulê dan û xwestin tavilê were berdan.
📌Yeni Yaşam Gazetesi çalışanı Zilan Gül, bu sabah evine yapılan baskın sonucu gözaltına alındı— Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (@DFGDernegi) January 26, 2026
Meslektaşımızın ev baskını ile gözaltına alınmasını kınıyor derhal serbest bırakılmasını istiyoruz#gazeteciliksuçdeğildir pic.twitter.com/90E05y1pLc
(AY)