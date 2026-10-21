TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
MEDYA
DW: Dîroka Weşanê: 21.10.2026 17:10 21 Cotmeh 2026 17:10
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 21.10.2026 17:13 21 Cotmeh 2026 17:13
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Xê, hesabê Halk TVyê yê ku 3 milyon şopînerên wê hene sansûr kir

Xê, biryara astengkirinê ya di 14ê Cotmehê de hatibû dayîn, piştî hefteyekê pêk anî û hesabê Halk TVyê ji bikarhênerên li Tirkiyeyê re girt. Biryar hesabên YouTube, Facebook, Instagram, TikTok û Telegramê yên kanalê jî li xwe digire.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Xê, hesabê Halk TVyê yê ku 3 milyon şopînerên wê hene sansûr kir
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Xê ji 21’ê Cotmehê pê ve hesabê Halk TVyê yê ku 3 milyon şopînerên wê hene ji bikarhênerên li Tirkiyeyê re girt. Projeya EngelliWebê ya Komeleya Azadiya Derbirînê (İFÖD) ku sansûra li ser înternetê dişopîne, heman rojê ev geşedan ragihand.

Platformê biryara astengkirinê ya 14ê Cotmehê ku li gorî xala 8/A ya Qanûna bi hejmar 5651ê hatibû girtin, piştî heftiyekê xist meriyetê. Her weha hesab li cihê navê @halktvcomtr dest bi bikaranîna navê @halktveu kiribû.

Hîn jî nayê zanîn ka sedema vê sansûrê çi ye û ji ber kîjan naverokê biryara astengkirinê hatiye dayîn.

Qeyûm hat tayînkirin

Polîsan di sibeha 14’ê Cotmehê de bi ser navenda Halk TVyê ya li Stenbolê de girt û qeyûm hat tayînkirin. Heyeta qeyûm daxwaza rêveberiya kanalê ya berdewamkirina weşana zindî qebûl nekir.

Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê ev midaxele bi lêpirsîna li dijî xwediyê kanalê Cafer Mahiroglu re girê da ku bi îdiayên "bertîl" û "gendeltî"yê tê tohmetbarkirin. Mahiroglu jî got ku hemû îdia bêbingeh in.

Di heman rojê de hesabên Halk TVyê yên YouTube, X, Facebook, Instagram, TikTok û Telegramê jî hatin astengkirin.

bianetê jî di nav de biryara astengkirina hesabên saziyên wekî T24, Kısa Dalga, Evrensel, soL Haber, Ajansa Mezopotamyayê, Komeleya Xebatên Medya û Hiqûqê (MLSA), İFOD, EngelliWeb, Şaxa Tirkiyeyê ya Rêxistina Efûya Navneteweyî, Partiya Karkerên Tirkiyeyê (TİP), Akademîsyenên Aşitiyê, Weqfa Ali İsmail Korkmaz, UMUT-SEN, Federasyona Komeleyên Jinan a Tirkiyeyê, Kaos GL, SPoD, Pembe Hayat, UniKuir, 17 Mayıs, Lambdaistanbul, Komeleya Têkoşîna li Dijî Tundiya Zayendî û Velveleyê hate dayîn.

Her weha biryara astengkirina hesabên rojnameger Hikmet Adal, Tugçe Yılmaz, İrfan Değirmenci, Şirin Payzın, Burak Acerakis,Erdal Sağlam, Dinçer Gokçe, Sarya Toprak, Esra Tokat, Onur Dalar, Furkan Karabay, Bahadır Özgür û Yaman Akdeniz jî hat girtin.

(HA/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
halk tv astengkirin sansur
nûçeyên pêwendîdar
Piştî tayînkirina qeyûm hemû hesabên medyaya civakî yên Halk TVyê hatin astengkirin
15 Cotmeh 2026
/haber/pisti-tayinkirina-qeyum-hemu-hesaben-medyaya-civaki-yen-halk-tvye-hatin-astengkirin-324433
Ji bo Halk TVyê qeyûm hat tayînkirin | Rêxistinên çapemeniyê bertek nîşan dan: “Em vê zordariyê qebûl nakin”
14 Cotmeh 2026
/haber/ji-bo-halk-tvye-qeyum-hat-tayinkirin-rexistinen-capemeniye-bertek-nisan-dan-em-ve-zordariye-qebul-nakin-324401
Polîsan bi ser Halk TVyê de girtin: Qeyûm hat tayînkirin û weşan hat rawestandin
14 Cotmeh 2026
/haber/polisan-bi-ser-halk-tvye-de-girtin-qeyum-hat-tayinkirin-u-wesan-hat-rawestandin-324392
Dadgehê biryara astengkirina hesabê Xê ê bianetê da
7 Cotmeh 2026
/haber/dadgehe-biryara-astengkirina-hesabe-xe-e-bianete-da-324195
Edîtorê bianetê Hikmet Adal jî di nav de hesabên Xê yên 6 rojnamegeran hatin astengkirin
2 Cotmeh 2026
/haber/editore-bianete-hikmet-adal-ji-di-nav-de-hesaben-xe-yen-6-rojnamegeran-hatin-astengkirin-324011
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
nûçeyên pêwendîdar
Piştî tayînkirina qeyûm hemû hesabên medyaya civakî yên Halk TVyê hatin astengkirin
15 Cotmeh 2026
/haber/pisti-tayinkirina-qeyum-hemu-hesaben-medyaya-civaki-yen-halk-tvye-hatin-astengkirin-324433
Ji bo Halk TVyê qeyûm hat tayînkirin | Rêxistinên çapemeniyê bertek nîşan dan: “Em vê zordariyê qebûl nakin”
14 Cotmeh 2026
/haber/ji-bo-halk-tvye-qeyum-hat-tayinkirin-rexistinen-capemeniye-bertek-nisan-dan-em-ve-zordariye-qebul-nakin-324401
Polîsan bi ser Halk TVyê de girtin: Qeyûm hat tayînkirin û weşan hat rawestandin
14 Cotmeh 2026
/haber/polisan-bi-ser-halk-tvye-de-girtin-qeyum-hat-tayinkirin-u-wesan-hat-rawestandin-324392
Dadgehê biryara astengkirina hesabê Xê ê bianetê da
7 Cotmeh 2026
/haber/dadgehe-biryara-astengkirina-hesabe-xe-e-bianete-da-324195
Edîtorê bianetê Hikmet Adal jî di nav de hesabên Xê yên 6 rojnamegeran hatin astengkirin
2 Cotmeh 2026
/haber/editore-bianete-hikmet-adal-ji-di-nav-de-hesaben-xe-yen-6-rojnamegeran-hatin-astengkirin-324011
Biçe serûpelê