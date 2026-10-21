Xê, hesabê Halk TVyê yê ku 3 milyon şopînerên wê hene sansûr kir

Xê ji 21’ê Cotmehê pê ve hesabê Halk TVyê yê ku 3 milyon şopînerên wê hene ji bikarhênerên li Tirkiyeyê re girt. Projeya EngelliWebê ya Komeleya Azadiya Derbirînê (İFÖD) ku sansûra li ser înternetê dişopîne, heman rojê ev geşedan ragihand.
Platformê biryara astengkirinê ya 14ê Cotmehê ku li gorî xala 8/A ya Qanûna bi hejmar 5651ê hatibû girtin, piştî heftiyekê xist meriyetê. Her weha hesab li cihê navê @halktvcomtr dest bi bikaranîna navê @halktveu kiribû.
Hîn jî nayê zanîn ka sedema vê sansûrê çi ye û ji ber kîjan naverokê biryara astengkirinê hatiye dayîn.
Qeyûm hat tayînkirin
Polîsan di sibeha 14’ê Cotmehê de bi ser navenda Halk TVyê ya li Stenbolê de girt û qeyûm hat tayînkirin. Heyeta qeyûm daxwaza rêveberiya kanalê ya berdewamkirina weşana zindî qebûl nekir.
Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê ev midaxele bi lêpirsîna li dijî xwediyê kanalê Cafer Mahiroglu re girê da ku bi îdiayên "bertîl" û "gendeltî"yê tê tohmetbarkirin. Mahiroglu jî got ku hemû îdia bêbingeh in.
Di heman rojê de hesabên Halk TVyê yên YouTube, X, Facebook, Instagram, TikTok û Telegramê jî hatin astengkirin.
bianetê jî di nav de biryara astengkirina hesabên saziyên wekî T24, Kısa Dalga, Evrensel, soL Haber, Ajansa Mezopotamyayê, Komeleya Xebatên Medya û Hiqûqê (MLSA), İFOD, EngelliWeb, Şaxa Tirkiyeyê ya Rêxistina Efûya Navneteweyî, Partiya Karkerên Tirkiyeyê (TİP), Akademîsyenên Aşitiyê, Weqfa Ali İsmail Korkmaz, UMUT-SEN, Federasyona Komeleyên Jinan a Tirkiyeyê, Kaos GL, SPoD, Pembe Hayat, UniKuir, 17 Mayıs, Lambdaistanbul, Komeleya Têkoşîna li Dijî Tundiya Zayendî û Velveleyê hate dayîn.
Her weha biryara astengkirina hesabên rojnameger Hikmet Adal, Tugçe Yılmaz, İrfan Değirmenci, Şirin Payzın, Burak Acerakis,Erdal Sağlam, Dinçer Gokçe, Sarya Toprak, Esra Tokat, Onur Dalar, Furkan Karabay, Bahadır Özgür û Yaman Akdeniz jî hat girtin.
(HA/AY)