X (Twitter) yeni abonelerden yıllık 1 dolar istemeye hazırlanıyor

Elon Musk'ın geçtiğimiz ay tüm kullanıcılardan ücret almaya başlayabileceğine ilişkin sözlerinin ardından önceki adıyla Twitter olarak bilinen X, uygulamanın ücretli kullanımını test etmeye başladığını duyurdu.

X, Salı günü bir gönderiyle "Bot Değil" (Not a Bot) adını verdiği yeni bir programı test ettiğini açıkladı. Programın denendiği Yeni Zelanda ve Filipinler'de yeni kullanıcıların, gönderide bulunmak ve diğer gönderilerle etkileşim için yıllık 1 dolar abonelik ücreti ödemeleri gerekecek.

Test yalnızca yeni web hesapları için geçerli. Kullanıcılar X'in aylık 3,99 dolarlık premium abonelik hizmetine kaydoldukları takdirde ücret iade edilecek. Testin uygulandığı ülkelerde yeni kullanıcılar premium ya da yıllık abonelik ödemeyi kabul etmedikleri takdirde yalnızca gönderileri okuyabilecek, videoları izleyebilecek ve hesapları takip edebilecekler, ancak platformda etkileşimde bulunamayacaklar. Halen kullanıcı olanlar ise teste dahil edilmeyecekler.

Gerekçe

CNN International'in haberine göre, şirket, ücretin bir kar sağlama amacıyla alınmadığını açıkladığı yeni uygulamaya ilişkin gönderisinde programın gerekçesini şöyle açıkladı:

"Platformumuzun spam, manipülasyon ve bot etkinliğini azaltma konusundaki başarıyla yürüttüğümüz çabalarımızı desteklemek, platform erişilebilirliğini düşük bir ücretle dengelemek."

Ücretlendirme gerekçesi makul bulunmuyor

Musk kullanıcıları platformdaki spam ve dolandırıcılık etkinliğini azaltmanın bir yolu olarak, X Premium'a kaydolmaya özendiriyor. Kredi kartıyla ödemenin kullanıcı kimliğini doğrulamaya yardımcı olduğunu ve sahte hesaplar açısından daha etkili bir engel oluşturduğunu öne sürüyor. Musk, ayrıca, premium kullanıcıların, ek teşvik olarak platform algoritması sayesinde gönderilerine daha yüksek erişim elde edebileceklerini platformun yeni reklam geliri paylaşım programının bir parçası olarak gönderi başına ödemeler alma ve mavi onay işareti alabileceklerini de söyledi.

Musk ayrıca şirketin "X sisteminin kullanımı için düşük bir aylık ödemeyi ayrıca "büyük bot ordularıyla savaşmanın tek yolu olarak düşündüğü"nü de açıkladı.

Ancak uzmanlar, birçok kötü niyetli aktörün sahte hesaplar için ödeme yapmaktan kaçınmayacakları kanısında. Teorik olarak, bir kişi bir hesabı doğrulamak için ödeme yaptıktan sonra hesabı bir bilgisayarın çalıştırmasını pekala sağlayabilir ve böylece etkili ve geçerli bir "bot" hesap edinmiş olur.

İsrail-Hamas çatışmasının etkileri

X, geçen hafta İsrail-Hamas savaşı ile ilgili platformda yaygın şekilde paylaşılan yanlış ve yanıltıcı iddialar nedeniyle eleştirilerle karşılaştı. Avrupa Komisyonu da, çatışma ile ilişkilendirilen dezenformasyon ve yasa dışı içerik konusunda daha önce de uyardığı X hakkında resmi soruşturma başlattı.

X, gelişmeler üzerine "Hamas ile ilişkilendirilen yüzlerce hesabı" kaldırdığını, Hamas tarafından İsrail'e saldırı düzenlendikten sonra binlerce gönderiyi kaldırdığını ve kullanıcıların diğer kullanıcıların gönderilerini doğrulama olanağı sağlayan Community Notes programını hızlandırdığını belirtti.

X CEO'su Linda Yaccarino, geçen hafta Avrupa Birliği Komiseri Thiery Breton'a yazdığı mektupta, "X'in bu sürekli değişen ve gelişen kriz sırasında tanımlanan sahte ve manipüle edilmiş içerikleri ele aldığını" bildirdi.

(AEK)