X Türkiye'de temsilcilik açtı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu X'in Türkiye'de temsilcilik açtığını ve temsilci atadığını açıkladı.

X, Türkiye’de temsilcilik açması doğrultusunda uyarılmış ve platforma temsilcilik açılana kadar Türkiye’de reklam yasağı getirilmişti.

Bu uyarıdan sonra temsilci atanmaması halinde X, bant daraltma cezasıyla karşı karşıya kalacaktı.

23 Nisan'da TBMM'de Ulusal Egemenlik Bayramı Resepsiyonu'na katılan Uraloğlu habercilerin sorularına yanıt verirken “Hala ‘X’ Türkiye’ye temsilci atamadı. Bununla ilgili bir kanuni düzenleme de gerekecek. Görüşmelerimiz hala devam ediyor. Yürürlükte olan bir reklam yasağı var. Devamında bu dediğiniz de [bant daraltma] gündemimizde” demişti.

Arka plan

1 Ekim 2020’de yürürlüğe giren 7253 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, "5651 Sayılı Kanun"a yaptığı değişikliklerle, "yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar"a bir dizi yükümlülük getirmişti.

Buna göre, kanunun Ek 4. Maddesiyle, "temsile yetkili sosyal ağ sağlayıcısı; kurumlardan, birliklerden, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplere ilişkin gereğinin yerine getirilmesi ve kişiler tarafından bu Kanun kapsamında yapılacak başvuruların cevaplandırılması, raporlama yükümlülüğünü yerine getirmesi, sosyal ağ sağlayıcının içerik veya yer sağlayıcı olmasından doğan sorumlulukları ve yükümlülükleri ile ilgili Kanun kapsamındaki diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumlu olacaktır."

Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Bilgi Teknolojileri Kurulu (BTK) yasayla artan para cezaları uygulama ve bunların da sonuç vermemesi halinde internet bant genişliğinin yayın yapamaz hale gelinceye kadar aşama aşama daraltılması yetkisiyle donatılmıştı.

(AEK)