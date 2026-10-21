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YT: Yayın Tarihi: 21.10.2026 11:56 21 Ekim 2026 11:56
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.10.2026 12:04 21 Ekim 2026 12:04
Okuma Okuma:  2 dakika

X, Halk TV’nin 3 milyon takipçili hesabını sansürledi

X, 14 Ekim tarihli erişim engeli kararını bir hafta sonra uygulayarak Halk TV’nin hesabını Türkiye’deki kullanıcılara kapattı. Karar, kanalın YouTube, Facebook, Instagram, TikTok ve Telegram hesaplarını da kapsıyor.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
X, Halk TV’nin 3 milyon takipçili hesabını sansürledi
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X, Halk TV’nin 3 milyon takipçili hesabını 21 Ekim itibarıyla Türkiye’den görünmez kıldı. İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) internet sansürünü izleyen EngelliWeb projesi, gelişmeyi aynı gün duyurdu.

Platform, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesine dayanan 14 Ekim tarihli erişim engeli kararını bir hafta sonra uyguladı. Hesap, bu süreçte @halktvcomtr yerine @halktveu kullanıcı adını kullanmaya başlamıştı.

Sansürün gerekçesi ve engellemenin hangi paylaşımlara dayandığı halen bilinmiyor.

X, ülke bazlı kısıtlama uygulamasında hesabı platformdan bütünüyle silmek yerine belirli bir ülkedeki kullanıcıların erişimini engelliyor. Şirket, bu uygulamayı hukuki taleplere veya yerel yasalara dayandırıyor.

Kayyımla el konuldu

Polis, 14 Ekim sabahı Halk TV’nin İstanbul’daki merkezine baskın düzenledi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım sıfatıyla kanalın yönetimini devraldı. Kayyım heyeti, kanal yönetiminin canlı yayını sürdürme talebini kabul etmedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, müdahaleyi kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürüttüğü “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturmasıyla ilişkilendirdi. Mahiroğlu ise iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Aynı gün Halk TV’nin YouTube, X, Facebook, Instagram, TikTok ve Telegram hesapları erişime engellendi.

Sansürde yeni eşik

İFÖD’ün verilerine göre Türkiye’deki idari makamlar ve mahkemeler, 1–30 Eylül 2026 arasında en az 1.270 X hesabına erişim engeli getirdi. Kararlar, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddelerine dayandı. X, bu hesapların yüzde 90’ını Türkiye’den görünmez kıldı.

Son iki ayda çoğunluğu LGBTİ+ ve fon yolsuzluğuyla bağlantılı binlerce gazete, gazeteci, akademisyen, hak savunucusu, STK, STK temsilcisi ve yurttaşın hesapları sansürlendi.

bianet’in de aralarında bulunduğu erişim engellerinden T24, Kısa Dalga, Evrensel, soL Haber, Mezopotamya Ajansı, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), İFÖD, EngelliWeb, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Barış Akademisyenleri, Ali İsmail Korkmaz Vakfı, UMUT-SEN, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, Kaos GL, SPoD, Pembe Hayat, ÜniKuir, 17 Mayıs, Lambdaistanbul, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Velvele, Hikmet Adal, Tuğçe Yılmaz, İrfan Değirmenci, Şirin Payzın, Burak Acerakis, Erdal Sağlam, Dinçer Gökçe, Sarya Toprak, Esra Tokat, Onur Dalar, Furkan Karabay, Bahadır Özgür, Yaman Akdeniz gibi kişi ve kuruluşlar nasibini aldı.

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(HA)

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