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Yayın Tarihi: 21 Aralık 2023 09:37
 ~ Son Güncelleme: 21 Aralık 2023 09:40
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X çöktü

Dünya çapında birçok kullanıcı sosyal medya platformu X'e erişim sağlayamıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
X çöktü
Fotoğraf: Didem Mente / AA

Elon Musk’un Twitter’ı almasının ardından X adını alan sosyal medya platformu çöktü.

Platforma bilgisayardan girenler “X'e Hoş Geldin!”, mobil uygulamadan girenlerse “Zaman akışına hoş geldin” notuyla karşılaşıyor. Ancak zaman akışı gelmiyor ya da kullanıcılar paylaşım yapamıyor.

Eski adı TweetDeck olan X Pro kullanıcıları da "Gönderiler bekleniyor" yazan yükleme sorunlarıyla karşı karşıya.

Dünya çapında internet erişimini takip eden Downdetector, sorunun küresel olduğunu bildirdi. Downdetector verilerine göre saat 08.25’ten bu yana 47 binden fazla ABD'li kullanıcı erişim sorunlarıyla karşılaştı.

(HA)

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