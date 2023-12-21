Elon Musk’un Twitter’ı almasının ardından X adını alan sosyal medya platformu çöktü.

Platforma bilgisayardan girenler “X'e Hoş Geldin!”, mobil uygulamadan girenlerse “Zaman akışına hoş geldin” notuyla karşılaşıyor. Ancak zaman akışı gelmiyor ya da kullanıcılar paylaşım yapamıyor.

Eski adı TweetDeck olan X Pro kullanıcıları da "Gönderiler bekleniyor" yazan yükleme sorunlarıyla karşı karşıya.

Dünya çapında internet erişimini takip eden Downdetector, sorunun küresel olduğunu bildirdi. Downdetector verilerine göre saat 08.25’ten bu yana 47 binden fazla ABD'li kullanıcı erişim sorunlarıyla karşılaştı.

(HA)