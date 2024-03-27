WWF-Türkiye'den iklim dostu kentler için yerel yönetim adaylarına çağrı

Türkiye'de iklim krizinin etkilerinin şiddeti ve sıklığı her geçen yıl daha da artıyor.

Sıcaklık rekorları kıran yaz ayları yaş almış yurttaşlar ve çocuklar için giderek artan sağlık riskleri oluşturuyor. Azalan yağışlarla birlikte suya erişim güçleşiyor. Ani ve aşırı yağışlar sel ve taşkınlara yol açıyor.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), bu bağlamda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri öncesi doğayla uyumlu bir yaşama kavuşmak için tüm belediye başkan adaylarına yönelik taleplerini açıkladı.

İklim krizi ve afetlere dirençli, sürdürülebilir kentler oluşturmada belediyelerin önemli rol oynadığını belirten WWF-Türkiye, seçimi kazanacak adayları “iklim dostu kent” kavramını tam anlamıyla hayata geçirmeye davet etti.

Doğa temelli çözümler

WWF-Türkiye, yerel seçimlerin ardından yönetime gelecek karar alıcıların hayata geçirmesi gerekenleri şu şekilde sıraladı:

İklim kriziyle mücadele ulaştırmadan altyapıya, kent planlamasından sosyal desteklere bütün çalışma alanlarının merkezine oturtulmalı.

Türkiye nüfusunun yüzde 77'si kentlerde yaşıyor. İklim krizine neden olan emisyonların azaltılması ve bunun için fosil yakıt kullanımından uzaklaşılması, yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasından enerjiyi verimli kullanan binalara, raylı sistemlerden kent planlamasına bir dizi alanda dönüşümü gerektiriyor.

Bununla birlikte, iklim krizinin etkilerine karşı hassas konumda olan kişilerin (örn. düşük gelirli gruplar, ileri yaştaki bireyler, çocuklar vb.) sağlık, enerji, su vb. ihtiyaçları gözetilmeli.

Enerji dönüşümü