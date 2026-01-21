ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 21.01.2026 09:38 21 Ocak 2026 09:38
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.01.2026 09:45 21 Ocak 2026 09:45
Okuma Okuma:  1 dakika

WSJ: Trump, İran'a saldırmak için baskı yapıyor

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik "kararlı" askeri seçenekler konusunda danışmanlarına baskı uygulamayı sürdürdüğünü iddia etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

WSJ: Trump, İran'a saldırmak için baskı yapıyor

ABD'de yayımlanan The Wall Street Journal gazetesininin haberinde, ABD'nin, İran'a saldırı planlarını rafa kaldırmadığı, bölgeye askeri unsurlarını yönlendirmeye devam ettiği öne sürüldü.

Gazeteye konuşan ABD hükümetinden yetkililer, Trump'ın, danışmanlarına İran'a yönelik askeri seçenekler konusunda baskı yapmaya devam ettiğini belirtti.

AA'nın haberine göre, isimleri açıklanmayan yetkililer, Trump'ın İran'a yönelik olası operasyondan beklediği etkiyi açıklarken defalarca "kararlı" kelimesini kullandığını aktardı.

Yetkililer, Trump'ın henüz saldırı emri vermediğini ve nihai kararının belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Öte yandan, bölgeye ek hava savunma sistemleri yönlendirileceğini kaydeden yetkililer, bunlar arasında Patriot ve THAAD sistemlerinin de bulunacağını ifade etti.

Geçen hafta bölgede saldırı için yeterince askeri unsur bulunmadığını anlatan yetkililer, Orta Doğu'ya daha fazla sevkiyatla ABD'nin saldırı seçeneklerinin artacağına işaret etti.

Trump dün İran'da çok sayıda göstericinin "infazlarının" Tahran'a yaptığı uyarı sebebiyle durdurulduğu yönündeki iddiasını yineleyerek, "Bundan sonra İran'da neler olacağını bekleyip görmek zorundayız." demişti.

(Mİ)

