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Yayın Tarihi: 12 Ağustos 2024 23:06
 ~ Son Güncelleme: 12 Ağustos 2024 23:07
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WSJ: İsrail yüksek alarm durumuna geçti

Wall Street Journal gazetesi, İran ve Hizbullah’ın karşı saldırı hazırlıkları sebebiyle İsrail'in ağustos ayı içinde ilk kez yüksek alarm seviyesine geçtiğini iddia etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
WSJ: İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Fotoğraf: Lübnan’ın güneyinden İsrail’in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesine fırlatılan roketler / AA

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, İran ve Lübnan’daki Hizbullah'ın misilleme hazırlıklarının gözlemlenmesinin ardından İsrail ordusunun bu ay ilk kez yüksek alarm durumuna geçtiğini ileri sürdü.

İsrail, yaklaşık iki haftadır Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikasta yanıt olarak İran'dan gelecek bir saldırıyı bekliyor.

WSJ’nin "konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa" dayandırdığı haberinde, İsrail'in, İran ve Hizbullah’ın karşı saldırı hazırlıklarının gözlemlenmesinin ardından ağustos ayı içinde ilk kez yüksek alarm seviyesine geçtiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'in nisan ayındakinden daha geniş çaplı bir İran saldırısına hazırlandığını bildirmişti. (NK)

Filistin-İsrail Savaşı İran Hizbullah ismail heniyye Hamas
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