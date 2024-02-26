WOW İstanbul’un üçüncü edisyonu 2-3 Mart’ta

WOW - Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, üçüncü edisyonu ile 2-3 Mart tarihlerinde Beykoz Kundura’da. British Council tarafından, Beykoz Kundura ortaklığı ve Birleşik Krallık merkezli WOW Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilecek festivalde atölye, performans, yemek, müzik, mentörlük seansları düzenlenecek.

Programlaması, WOW İstanbul Küratörü ve British Council Sanat Direktörü Esra A. Aysun tarafından, festival danışma kurulu üyeleri WOW Büyük Fikirler bölümü moderatörü Asena Günal (Anadolu Kültür), ‘Benim Şehrim, Benim Sesim’ projesi yürütücüsü Beril Sarıaltun (Kreşendo), Kundura Hafıza turları ve atölyeleri ile WOW Ekranda ve Kundura Sinema Sunar programı yürütücüsü Buse Yıldırım (Beykoz Kundura), Erişilebilir Çizgiler projesi kurucusu Hatiye Garip, WOW Büyük Fikirler bölümü moderatörü Nurcan Baysal, WOWsers İstanbul programı yürütücüsü Özlem Ece (İKSV), Havle atölyesi ve Kadınlarla Jam buluşması yürütücüsü Rümeysa Çamdereli (Havle Kadın Derneği), kapanış paneli moderatörü Seçil Epik (Umami Kitap) ve festivalin kapsayıcılık danışmanlığını yapan British Council Kültürel Katılım Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Program Müdürü Su Başbuğu destekleriyle hayata geçirilen WOW İstanbul Festivali, kapsayıcılığı esas alan yaratıcı alanlar kurmaya odaklanarak düşünme ve diyalog için bir platform sunuyor.

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WOW Vakfı hakkında

WOW – Women of the World, Jude Kelly CBE tarafından 2018’de, global WOW Dünya Kadınlar Festivali hareketini hayata geçirmek amacıyla kuruldu. Festival ilk kez Londra’da 2010 yılında Kelly tarafından, sanat yönetmeni görevinde bulunduğu Southbank Centre’da, kadın ve kız çocuklarını kutlamak, potansiyellerini kısıtlayan engelleri anlamak için ve karşılaştıkları sorunlara dair farkındalığı artırmak ve bu sorunlara kolektif çözümler geliştirmek amacıyla düzenlendi.

WOW bugüne dek, aralarında Avustralya, Brezilya, Çin, Mısır, Finlandiya, Nepal, Nijerya, Pakistan, Sri Lanka, Somali, Birleşik Krallık ve ABD gibi ülkelerin yer aldığı altı kıtada; beş milyondan fazla kadına ulaştı. (AÖ)