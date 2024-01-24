WOW - Dünya Kadınlar Festivali İstanbul'un açılışı 17 Şubat'ta

Sanat ve kültür alanını, sivil toplumla bir araya getiren WOW – Dünya Kadınlar Festivali İstanbul’un açılışı gecesi 17 Şubat’ta Babylon’da.

Sanata yeni bakış açıları kazandıran ve diyalog oluşturma gücüne dayanarak kültür ve sanat alanını sivil toplumla bir araya getiren; müzik, performans, sohbetler ve atölyeler yoluyla kadınların hikayelerini ve seslerini paylaşan, WOW-Dünya Kadınlar Festivali İstanbul 2024’ün açılış gecesinde Britanyalı Lübnanlı elektronik müzik prodüktörü ve DJ, Saliah sahnede olacak. Saliah, akapella, İngiliz Bass müziği, popüler Arap klasikleri ve çeşitli elektronik türlerin karışımlarıyla tanınıyor.

Öncesinde ise DJ ve görsel sanatçı el1fkk çıkacak. Festival programına dair detaylı bilgiler, önümüzdeki günlerde açıklanacak.

WOW-Dünya Kadınlar Festivali İstanbul’un açılış gecesinin biletlerine Biletix, Mobilet ve Passo üzerinden ulaşabilirsiniz.

WOW (Dünya Kadınlar Festivali) hakkında

WOW-Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, British Council’ın, Türkiye sanat programının önemli bir parçası. Sanata yeni bakış açıları kazandıran ve diyalog oluşturma gücüne dayanarak kültür ve sanat alanını sivil toplumla bir araya getiren festival; müzik, performans, sohbetler ve atölyeler yoluyla kadınların hikayelerini ve seslerini paylaşan eşsiz bir platform sunuyor.

İlki 2010 yılında Londra’da Jude Kelly tarafından düzenlenen WOW Dünya Kadınlar Festivali, bugüne kadar altı kıtada 100'den fazla festival ve etkinlik düzenledi ve beş milyondan fazla kişiye ulaştı.(AÖ)