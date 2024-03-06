WOW - Dünya Kadınlar Festivali, 1000’i aşkın katılımcıyı bir araya getirdi

WOW - Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, üçüncü edisyonu ile iki gün boyunca Beykoz Kundura’da 1000’i aşkın katılımcıyı bir araya getirdi. British Council’ın Beykoz Kundura ortaklığı, Birleşik Krallık merkezli WOW Vakfı iş birliği ve Pozitif organizasyonuyla hayata geçirdiği festival, sohbetler, atölyeler, performanslar, film gösterimleri, mentorluk seansları, yemek ve müzik ile katılımcıları buluşturdu.

WOW-Dünya Kadınlar Festivali İstanbul, sanatın özgün bakış açıları kazandırma gücüne dayanarak kültür ve sanat alanını sivil toplumla bir araya getiren, kadın ve kız çocuklarını kutlayan, karşılaştıkları güçlükleri görünür kılan iş birliklerini teşvik etmeyi hedefliyor.

Açılışı konuşmasında WOW İstanbul Küratörü ve British Council Sanat Direktörü Esra A. Aysun şunları söyledi:

“2019 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz tüm WOW Festivallerini Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu’nun her yıl gittikçe artan rakamlarına rağmen büyük bir inanç, tutku ve kapsayıcılıkla katılımcılarımızın erişilebilirlik ihtiyaçlarını gözeterek hayata geçirdik.

"Dayanıklılıklarını dayanışmadaki başarıları toplumsal hareketlere ilham veren kadınların hikayelerini dinleyerek birbirimizden öğrendik. Bir kez daha bu ses ve görünürlüğe, WOW İstanbul Festivali’nin yaratıcı metodolojisi ile sizlerle açacağımız için gurur duyuyoruz.”

Festival boyunca açık olan ve WOW İstanbul’un kapsayıcılığı ve çeşitliliğini yansıtan Sivil Alan bölümünde yer alan; Defne Kadın Kooperatifi, Erişilebilir Her Şey, Havle Kadın Derneği, Hayata Sarıl Lokantası, Kırkayak Kültür, Kızlar Sahada, Kundura Hafıza ve Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) hazırladıkları stantlarda çalışmalarını festival katılımcılarına anlatma ve paylaşma imkânı buldu.(AÖ)