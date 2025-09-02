WMO: La Niña başlıyor, sıcaklıklar yine de normalin üzerinde

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), gezegeni serinleten La Niña ve sıcaklık artışına neden olan El Niño hava olaylarının etkisine dair bugün yeni bir rapor yayımladı.

Raporda, “La Niña, eylülden itibaren hava ve iklim modellerini etkilemeye başlayabilir. Ancak La Niña’nın geçici soğuma etkisine rağmen sıcaklıkların dünyanın büyük bir bölümünde ortalamanın üzerinde olması bekleniyor,” dendi.

Mart 2025’ten bu yana El Niño ve La Niña koşullarının görülmediği, nötr iklim koşullarının devam ettiği belirtilen raporda, Ekvator Pasifik’te deniz yüzeyi sıcaklık anomalilerinin ortalamaya yakın seyrettiği ve bu durumun bu ay başlayacak La Niña olayının ortaya çıkmasına kademeli olarak zemin hazırlayabileceği belirtildi.

“Önemli istihbarat araçları”

Raporda, eylül-kasım aylarında kuzey yarım küre ve güney yarım kürenin büyük bölümünde sıcaklıkların normalin üzerinde olmasının beklendiği aktarıldı.

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, “El Niño ve La Niña için mevsimsel tahminler ve bunların hava durumumuz üzerindeki etkileri önemli bir iklim istihbarat aracıdır,” dedi.

Saulo, bu tahminlerin tarım, enerji, sağlık ve ulaştırma gibi önemli sektörlerde milyonlarca dolarlık ekonomik tasarruf sağladığını, ayrıca hazırlık ve müdahale eylemlerine rehberlik etmek için kullanıldığında binlerce hayat kurtardığını kaydetti.