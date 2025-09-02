ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
İKLİM KRİZİ
Yayın Tarihi: 2 Eylül 2025 09:22
 ~ Son Güncelleme: 2 Eylül 2025 11:03
2 dk Okuma

WMO: La Niña başlıyor, sıcaklıklar yine de normalin üzerinde

Dünya Meteoroloji Örgütü, eylülden itibaren etkili olması beklenen La Niña’nın geçici soğutma etkisine rağmen, sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyredeceğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
WMO: La Niña başlıyor, sıcaklıklar yine de normalin üzerinde
Fotoğraf: Canva

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), gezegeni serinleten La Niña ve sıcaklık artışına neden olan El Niño hava olaylarının etkisine dair bugün yeni bir rapor yayımladı.

Raporda, “La Niña, eylülden itibaren hava ve iklim modellerini etkilemeye başlayabilir. Ancak La Niña’nın geçici soğuma etkisine rağmen sıcaklıkların dünyanın büyük bir bölümünde ortalamanın üzerinde olması bekleniyor,” dendi.

Mart 2025’ten bu yana El Niño ve La Niña koşullarının görülmediği, nötr iklim koşullarının devam ettiği belirtilen raporda, Ekvator Pasifik’te deniz yüzeyi sıcaklık anomalilerinin ortalamaya yakın seyrettiği ve bu durumun bu ay başlayacak La Niña olayının ortaya çıkmasına kademeli olarak zemin hazırlayabileceği belirtildi.

“Önemli istihbarat araçları”

Raporda, eylül-kasım aylarında kuzey yarım küre ve güney yarım kürenin büyük bölümünde sıcaklıkların normalin üzerinde olmasının beklendiği aktarıldı.

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, “El Niño ve La Niña için mevsimsel tahminler ve bunların hava durumumuz üzerindeki etkileri önemli bir iklim istihbarat aracıdır,” dedi.

Saulo, bu tahminlerin tarım, enerji, sağlık ve ulaştırma gibi önemli sektörlerde milyonlarca dolarlık ekonomik tasarruf sağladığını, ayrıca hazırlık ve müdahale eylemlerine rehberlik etmek için kullanıldığında binlerce hayat kurtardığını kaydetti.

El Niño ve La Niña hava olayları

Pasifik Okyanusu’nda meydana gelen El Niño hava olayı, öncelikle okyanuslara kıyısı olan bölgelerde, ardından dünya genelinde sıcaklık artışına neden oluyor.

Bunun tersi şeklinde nitelendirilebilecek La Niña ise dünya için daha soğuk hava koşulları anlamına geliyor.

Bu iki hava olayı arasındaki geçişte de nötr, yani doğal hava olayları geçerli oluyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
dünya meteoroloji örgütü wmo aşırı sıcaklar El Niño La Niña iklim krizi yeni rapor
ilgili haberler
Temmuz sıcaklıkları Türkiye’de elektrik tüketimini rekor seviyeye çıkardı
21 Ağustos 2025
/haber/temmuz-sicakliklari-turkiyede-elektrik-tuketimini-rekor-seviyeye-cikardi-310673
Türkiye genelinde 50 ilde sıcaklıklar 35 dereceyi aştı
24 Temmuz 2025
/haber/turkiye-genelinde-50-ilde-sicakliklar-35-dereceyi-asti-309778
Avrupa'da sıcaklıklar mayısta kritik eşiğe dayandı
11 Haziran 2025
/haber/avrupa-da-sicakliklar-mayista-kritik-esige-dayandi-308290
İklim krizi Türkiye’de rekor sıcaklıkları beş kat daha olası hale getiriyor
24 Ağustos 2023
/haber/iklim-krizi-turkiye-de-rekor-sicakliklari-bes-kat-daha-olasi-hale-getiriyor-283122
İran’da hava sıcaklıkları 50 dereceyi gördü
3 Temmuz 2023
/haber/iran-da-hava-sicakliklari-50-dereceyi-gordu-281026
Sıcaklıklar İstanbul’da 4 bin 281'den fazladan ölüme neden oldu
22 Haziran 2023
/haber/sicakliklar-istanbul-da-4-bin-281-den-fazladan-olume-neden-oldu-280713
Deniz yüzeyi sıcaklıkları en yüksek seviyeyi gördü
17 Haziran 2023
/haber/deniz-yuzeyi-sicakliklari-en-yuksek-seviyeyi-gordu-280468
2023-2027'de dünya genelinde rekor hava sıcaklıkları görülebilir
18 Mayıs 2023
/haber/2023-2027-de-dunya-genelinde-rekor-hava-sicakliklari-gorulebilir-278984
"Türkiye'de daha yüksek sıcaklıklar görülecek"
23 Nisan 2023
/haber/turkiye-de-daha-yuksek-sicakliklar-gorulecek-277656
ARAŞTIRMA
Okyanus sıcaklıkları 2022’de rekor kırdı: “Tüm dünyada korkunç etkileri var”
12 Ocak 2023
/haber/okyanus-sicakliklari-2022-de-rekor-kirdi-tum-dunyada-korkunc-etkileri-var-272719
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Temmuz sıcaklıkları Türkiye’de elektrik tüketimini rekor seviyeye çıkardı
21 Ağustos 2025
/haber/temmuz-sicakliklari-turkiyede-elektrik-tuketimini-rekor-seviyeye-cikardi-310673
Türkiye genelinde 50 ilde sıcaklıklar 35 dereceyi aştı
24 Temmuz 2025
/haber/turkiye-genelinde-50-ilde-sicakliklar-35-dereceyi-asti-309778
Avrupa'da sıcaklıklar mayısta kritik eşiğe dayandı
11 Haziran 2025
/haber/avrupa-da-sicakliklar-mayista-kritik-esige-dayandi-308290
İklim krizi Türkiye’de rekor sıcaklıkları beş kat daha olası hale getiriyor
24 Ağustos 2023
/haber/iklim-krizi-turkiye-de-rekor-sicakliklari-bes-kat-daha-olasi-hale-getiriyor-283122
İran’da hava sıcaklıkları 50 dereceyi gördü
3 Temmuz 2023
/haber/iran-da-hava-sicakliklari-50-dereceyi-gordu-281026
Sıcaklıklar İstanbul’da 4 bin 281'den fazladan ölüme neden oldu
22 Haziran 2023
/haber/sicakliklar-istanbul-da-4-bin-281-den-fazladan-olume-neden-oldu-280713
Deniz yüzeyi sıcaklıkları en yüksek seviyeyi gördü
17 Haziran 2023
/haber/deniz-yuzeyi-sicakliklari-en-yuksek-seviyeyi-gordu-280468
2023-2027'de dünya genelinde rekor hava sıcaklıkları görülebilir
18 Mayıs 2023
/haber/2023-2027-de-dunya-genelinde-rekor-hava-sicakliklari-gorulebilir-278984
"Türkiye'de daha yüksek sıcaklıklar görülecek"
23 Nisan 2023
/haber/turkiye-de-daha-yuksek-sicakliklar-gorulecek-277656
ARAŞTIRMA
Okyanus sıcaklıkları 2022’de rekor kırdı: “Tüm dünyada korkunç etkileri var”
12 Ocak 2023
/haber/okyanus-sicakliklari-2022-de-rekor-kirdi-tum-dunyada-korkunc-etkileri-var-272719
Sayfa Başına Git