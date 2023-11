WHO: Peywendî bi Xezeyê re qut bû, em metirsîdar in

Dîrektorê Giştî yê Rêxistina Tenduristiyê ya Cîhanî (RTC/WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesusî diyar kir ku ji ber careke din xetên ragihandinê yên li Xezeyê qut bûne û ji ber agahiya derbarê bombebarana zêde de, ew metirsîdar in.

Ghebreyesusî li ser hesabê xwe yê Xê, derbarê vê mijarê de hin peyam weşand: “Dema xetên ragihandinê kar nekin, ew kesên pêwîstiya wan bi destwerdena neştergerî ya lezgîn hene, nikarin xwe bigihînin nexweşxane û ambulansan.”

Dîrektorê Giştî yê RTCyê diyar kir ku divê hemû kanalên peywendiyê careke din çalak bibin.

“Îsraîl destûrê nade birîndar derkevin”

Îsraîlê duh di demeke kurt de gelek deverên Xezeyê bombebaran kir. Li gorî zanyariyan hejmara cihên hatine bombebarankirin ji sedî zêdetir in. Di nava van cihan de derdora Nexweşxaneya Şîfayê jî heye.

Ev êrîş di wê demê de pêk hat ku hemû xizmetguzariyên ragihandin û înternetê li Xezeyê qut bûne.

Serokê Ofîsa Medyayê yê hikûmeta li Xezeyê Selame Marûfî civîneke çapemeniyê li dar xist û got, “Îsraîla dagirker sê roj in nahêle ti kes ji Xeta Xezeyê ji bakur biçin başûr an jî ji başûr biçin bakûr û her çend ji bo birîndarên Misirê destûra derxistina wan daye me peywendî bi Neteweyên Yekgirtî (NY) û Xaçasor re peywendî daniye, dîsa jî destûrê nade birîndar derkevin.”

Marûfî her weha ji bo wan îdiayên Artêşa Îsraîlê dibêje “nexweşxaneyan ji bo armancên leşkerî bi kar tînin” diyar kir ku “ne rast in.” Marûfî bang li NYyê û saziyên navnetewî kir û xwest nexweşxaneyên li Xeta Xezeyê lêkolîn bikin.

Wezareta Tenduristiyê ya Misrê di 1ê Çiriya Paşiyê de ragihandibû ku karwana yekem a birîndaran ji Deriyê Sînorî yê Refahê ketiye nav sînorê wan. Di karwanê de 117 jê biyanî hejmareke zêde birîndar hebûn. (AS/FD)