WHO: Li Filistînê 493 caran êrîş li dijî navendên dermankirinê pêk hatin

Nûnerê Rêxistina Tendûristiyê ya Cîhanî (WHO) yê li Filistinê Richard Peeperkornî ragihand ku ji 7ê Çiriya Pêşiyê û vir ve Artêşa Îsraîlê li dijî navendên dermankirinê yên li Xeze û Şerîaya Rojava 493 caran êrîş pêk anîne.

Peeperkorn di dema civîna çapemeniyê ya online de axivî ku ji bo rewşa nexweşxaneyên li Gazzeyê zanyariyan bide, hatiye sazkirin.

Nûnerê WHOyê diyar kir ku WHO û dezgehên NYyê duh piştî tevgereke xeter kelûpelên alîkariya tibî gîhandine Nexweşxaneya El-Ehlî Baptîstê û Nexweşxaneya Şîfayê yên li bakurê Xezeyê. Li gorî gotina wî, wan destpêkê xwestiye sotemeniyê li van nexweşxaneyan belav bikin lê ji ber nebûne ewlehiyê, wan bi tenê kelûpelên tibî belav kirine.

Peeperkornî behsa rewşa li van nexweşxaneyan jî kir û got: “Ekîbên me 7 palet kelûpelên tibî belav kirin û bûn şahidên wêranbûna ku di encama êrîşan de pêk hatine û rewşa nexweşxaneyan. Personelên me nikarin bi gotinan rewşa dawî ya nexweş û karmendên tenduristiyê yên li wir mane bînin ziman.”

“Li bakurê Xezeyê nexweşxane nemane”

Peeperkornî got ku ji 36 nexweşxaneyên li Xezeyê, bi tenê beşek ji 9 ji wan nexweş tên dermankirin: “Hemû nexweşxaneyên xizmetê didin li başûrê Xezeyê ne, li bakûr nexweşxaneyên kar dikin neman.”

Wî diyar kir ku di encama pevçûnan de heta niha zêdetirî 20 hezar mirov li Xezeyê mirine û ev hejmar, ji sedî 1ê serjimara Xezeyê ye.

Peeperkornî daxwaz kir ku bila agirbesta mirovî pêk bê û destnîşan kir ku desteserkirina xebatkarên karûbarên tenduristiyê, tê wateya êrîşa li ser xizmetên tenduristiyê. (AS/FD)