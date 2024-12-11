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MEDYA
Yayın Tarihi: 11 Aralık 2024 22:46
 ~ Son Güncelleme: 11 Aralık 2024 23:18
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META UYGULAMALARINDA KÜRESEL KESİNTİ

WhatsApp, Instagram ve Facebook dünya çapında çöküş yaşadı

Meta grubu uygulamaları WhatsApp, Instagram ve Facebook'a erişimde son bir saat içinde dünya çapında sorunlar yaşandı. Meta sorun olduğunu kabul etti. Ulaştırma Bakan Yardımcısı, sorununun uygulama tarafında olduğunu açıkladı ve "süreci takip ettiklerini" açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
WhatsApp, Instagram ve Facebook dünya çapında çöküş yaşadı
DownDetector sayfasında TR tarafında sorunun devam ettiğini gösteren grafik

Teknoloji devi Meta'nın karşılaştığı büyük çökme dünya çapında yüz binlerce Meta kullanıcısının Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya uygulamalarına erişimlerini engelledi.

Türkiye'de de sorunlar yaşandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan konu ile ilgili "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz TRCert tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir." dedi.

Kullanıcıların yakındıkları aksamaların başında Facebook ve Instagram'ın yüklenememesi ve eski tarihli gönderileri göstermesi geliyor. Aksamalar zaman zaman düzelmiş görüne de uygulamaların yüklenmesi zaman zaman yavaşlıyor.

Meta, X'teki mesajında "Teknik bir sorunun bazı kullanıcıların uygulamalarımıza erişmesini etkilediğinin farkındayız" dedi. "Her şeyi olabildiğince çabuk normale döndürmek için çalışıyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz."

Dünya çapında internetteki kesintileri gözleyen DownDetector, Facebook, WhatsApp, Messenger ve Instagram kesintilerinde ani artışlar yaşadıklarını ve bunun dünyadaki birçok insanın kesintilerden etkilendiğini gösterdiğini belirtti.

DownDetector sayfası Instagram için 70.000 sorun bildirimini gösterirken Facebook için bu sayı 100.000'i aşmış durumda.
(AEK)

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