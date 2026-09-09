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YT: Yayın Tarihi: 09.09.2026 13:57 9 Eylül 2026 13:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.09.2026 14:19 9 Eylül 2026 14:19
Okuma Okuma:  2 dakika

WFP: Kongo’da gıda krizi ‘acil durum’ düzeyinde

Dünya Gıda Programı, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola salgını ile mücadelede ciddi bir gıda güvenliği kriziyle karşı karşıya kalındığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
WFP: Kongo’da gıda krizi ‘acil durum’ düzeyinde
Fotoğraf: UN News.
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Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusunda Ebola salgınıyla mücadele için gıda yardımına acil şekilde ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

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"Acil durum düzeyinde"

Ülkenin Ituri eyaletinde 500 binden fazla kişinin, Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın (IPC) 5 üzerinden 4'üncü aşaması olan “acil durum” düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğunun altı çizildi.

WFP’nin KDC Ülke Direktörü David Stevenson, ülkedeki Ebola salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, yardımların sağlık hizmetlerinin yanı sıra gıda yardımını da kapsaması gerektiğini vurguladı.

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"Ciddi gıda güvensizliği"

Bölgedeki Ebola mücadelesinin yalnızca sağlık hizmetleriyle sınırlı kalmaması gerektiğine belirten Stevenson, çatışmalar ve yerinden edilmelerle birlikte ciddi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olan toplulukların salgınla mücadelede desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Bölgedeki gıda krizinin salgınla mücadeleyi zorlaştırdığını aktaran Stevenson, özellikle erişimin zor olduğu bölgelere gıda yardımının ulaştırılması gerektiğine vurgu yaptı. Öte yandan Stevenson, Ebola’dan etkilenen toplulukların desteklenmesi için acilen daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Ebola ile mücadele

Kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, 1976’da Sudan’ın Nzara ve KDC’nin Yambuku kentlerinde ortaya çıktı.

KDC’deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verildi.

Ebola virüsü, Aralık 2013’te Batı Afrika’da yayılmaya başladı. Gine, Liberya ve Sierra Leone’de 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye virüs bulaştı ve 11 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

KDC’nin doğusundaki Ituri eyaletinde 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün bildirilmesinin ardından 15 Mayıs’ta ülkede salgın ilan edildi.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında ortaya çıkan “Bundibugyo” Ebola varyantının onaylanmış bir tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
sağlık ebola Kongo
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