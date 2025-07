Wezîrê Navxweyî Yerlikaya: Di 18 rojan de 61 şewatên daristanan çêbûn, 4 kes hatin girtin

Wezîrê Karên Navxweyî Ali Yerlikaya ragihand ku 23 kes ji aliyê cendermeyan ve ji bo 61 şewatên daristanan ên ku di navbera 4 û 22ê Tîrmeha 2025an de derketine, hatine desteserkirin. Her weha çar ji wan hatine girtin û ji bo 19 ji wan biryara kontrola edlî hatiye dayîn.

Ji bo tedbîran hişyar kir

Wezîr Yerlikaya li ser hesabê xwe yê medyaya civakî têkildarî şewatê daristanan weha got:

"Ji bo welatiyên me girîng e ku hîn bêtir baldar û hişyar bin da ku daristanên xwe biparêzin, bi taybetî di rojên germ ên havînê de. Xwedê welat û miletê me ji her cûre karesatan biparêze."

Şewatên ku derketine Li gorî agahiyên ku Yerlikaya parve kirine: Eskîşehîr: Li taxa Bardakçi ya navçeya Seyitgaziyê di 4ê Tîrmehê de şewat derketiye û di heman rojê de hatiye vemirandin. Her weha hatiye diyarkirin ku li herêmeke ku karkerên daristanê lê dixebitin derketiye. Ji bo du gumanbaran biryara kontrola edlî hatiye dayîn. Hatay: Li taxa Kesecik a navçeya Dortyolê şewatê di 4ê Tîrmehê de dest pê kiriye û di 5ê Tîrmehê de hatiye vemirandin. Gumanbarê ku bi navê S.K. piştî ku li cihê şewatê hatiye dîtin, hatiye girtin. Balikesîr: Li taxa Kurtlar a navçeya Dursunbey şewat di 7ê Tîrmehê de derketiye û di heman rojê de hatiye vemirandin. Her weha hatiye diyarkirin ku agir ji ber çirûska makîneya çinîna gîhayan derketiye û belav bûye. Ji bo sê gumanbarên bi navê A.G., İ.G., û S.E. biryara kontrola edlî hatiye dayîn. Ûşak: Li gundê Kizilhisara navçeya Banazê şewat di 8ê Tîrmehê de derketiye û di 9ê Tîrmehê de hatiye vemirandin. Her weha hatiye diyarkirin ku agir ji ber çirûska makîneya çinîna gîhayan derketiye û belav bûye. Gumanbarên bi navê O.A. û İ.Ş. hatine desteserkirin û piştre ji bo wan biryara kontrola edlî hatiye dayîn. Li gundê Derbentê ê serbi Ûşakê şewat di 9ê Tîrmehê de derketiye û di heman rojê de hatiye vemirandin. Hatiye tespîtkirin ku şewat ji ber makîneya balyeyan derketiye. Derbarê gumanbarê bi navê R.B. û O.A. de biryara kontrola edlî hate dayîn. Tekîrdag: Li gundê Kocaaliya Şarkoyê şewatê di 11ê Tîrmehê de dest pê kir û di heman rojê de hate vemirandin. Her weha li cihê şewatê kesê bi navê R.K. hatiye dîtin û derbarê wî gumanbarî de biryara kontrola edlî hate dayîn. Balikesîr: Li gundê Bayiryuzuya navçeya Dursunbeyê şewata daristanê di 11ê Tîrmehê de dest pê kir û di 12ê Tîrmehê de hate vemirandin. Her weha hatiye diyarkirin ku agir ji ber çirûska makîneya çinîna gîhayan derketiye û belav bûye. Du gumanbar, A.G. û F.U., hatin desteserkirin. Gumanbarek hat girtin û ji bo gumanbarekî biryara kontrola dadwerî hat dayîn. Kiriklarelî: Li gundê Kocatarlaya navçeya Kofçazê şewatê di 12ê Tîrmehê de dest pê kir û di heman rojê de hate vemirandin. Gumanbarekî bi navê S.D. hat desteserkirin û derbarê wî de biryara kontrola edlî hat dayîn. Dêrsim: Li gundê Aşagi Oyumcayê Mezgirtê şewatê di 13ê Tîrmehê de dest pê kir û di heman rojê de hate vemirandin. Derket holê ku kesekî bi navê Y.Z.G. li ser gora bavê xwe mûm pêxistiye û piştî ku pekiyaye giyayê hişk şewat derketiye. Ji bo gumanbarekî biryara kontrola edlî hatiye dayîn. Balikesîr: Li Taxa Çakirca ya navçeya Manyasê şewatê di 13ê Tîrmehê de dest pê kir û di heman rojê de hate vemirandin. Derket holê ku şewat jiber makîneya balyeyan derketiye. Ji bo gumanbarekî bi navê Y.E.G. biryara kontrola edlî hatiye dayîn. Konya: Li Taxa Guvenlik a navçeya Doğanhisarê, şewatê di 14ê Tîrmehê de dest pê kir û di 16ê Tîrmehê de hate vemirandin. Derketiye holê ku kesê bi navê R.O. ji bo çêkirina çay agir pêxistiye û agir li qada daristanê belav bûye. Ji bo gumanbar biryara kontrola edlî hatiye dayîn. Kutahya: Li gundê Uzumluya navçeya Gedizê şewatê di 15ê Tîrmehê de dest pê kir û di heman rojê de hate vemirandin. Her weha hatiye diyarkirin ku agir ji ber çirûska makîneya çinîna gîhayan derketiye û belav bûye. Ji bo gumanbarê bi navê D.K. biryara kontrola edlî hatiye dayîn. Bolû: Li gundê Delicelera navçeya Mudurnuyê şewatê di 15ê Tîrmehê de dest pê kir û di heman rojê de hate vemirandin. Hate diyarkirin ku şewat ji ber çirûska makîneya çîmentoyê derketiye. Ji bo gumanbarê bi navê M.Y. biryara kontrola edlî hatiye dayîn. Manîsa: Li taxa Seyitobaya navçeya Saruhanliyê şewatê di 15ê Tîrmehê de dest pê kir û di heman rojê de hate vemirandin. Her weha hatiye diyarkirin ku agir ji ber çirûska makîneya çinîna gîhayan derketiye û belav bûye. Ji bo gumanbarê bi navê F.K. biryara kontrola edlî hatiye dayîn. Manîsa: Li taxa Apaka navçeya Saruhanliyê şewatê di 15ê Tîrmehê de dest pê kir û di heman rojê de hate vemirandin. Gumanbarê bi navê M.S. hate girtin. Bîlecîk: Li gundê Kurta Bilecikê, şewatê di 20ê Tîrmehê de dest pê kir û di 21ê Tîrmehê de hate vemirandin. Her weha hatiye diyarkirin ku agir ji ber çirûska makîneya çinîna gîhayan derketiye û belav bûye. Gumanbar U.Ü. û C.P. hatin desteserkirin. Gumanbarek hate girtin û ji bo gumanbarekî biryara kontrola dadwerî hate dayîn.

Rola mirovan di şewatên daristanan de Lêkolînên li ser şewatên daristanan li Tirkiyeyê nîşan didin ku çalakiyên mirovan di beşek mezin a van şewatan de roleke girîng dilîzin. Gelek ji şewatan, ku di salên dawî de zêde bûne, ji ber xeletiya mirovan an jî kiryarên bi zanebûn çêdibin. Li gorî lêkolînan, ji sedî 90 zêdetir şewat ji ber mirovan çêdibin. Ev rêje ji ber faktorên wekî dûvikên cixareyê yên bi bêhemdî hatine avêtin, şewitandina kok û bermahiyên gîhayan û çirûskên ji xetên elektrîkê çêdibe derdikeve holê. Her weha wêrankirina daristanan a bi zanebûn û şewatên ji bo avakirinê vê rewşê girantir dikin. Li gorî rapora sala 2023an a Komeleya Daristanvanên Tirkiyeyê (TOD), sedemên sereke yên şewatên ji ber mirovan çêdibin û ev jî çalakiyên wekî şewatên li seyrangehan, paqijkirina zeviyan û avakirina bêdestûr in. Di raporê de, TOD destnîşan dike ku piraniya şewatan ji ber xeletiyên mirovan çêdibin û belavbûna şewatan a bi awayekî lez jî ji ber krîza avhewayê zêde dibe.