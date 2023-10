Wezîrê Dadê yê Almanyayê: Êrîşên li ser Rojava nayên qebûlkirin

Di parlamentoya Almanyayê de Parlamentera Partiya Çep Clara Bûngerê êrîşên Tirkiyeyê yên li ser cihên sivîlan ên li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê kir rojev.

Wezîrê Edaletê yê Almanyayê Marco Buschmann li ser navê hikûmetê pirsên derbarê êrîşên Tirkiyeyê yên li ser Rojava de bersivand.

Clara Bûngerê bi bîr xist ku êrîşên li hemberî Rojava zêde bûne û got, "Di van êrîşan de sivîl, jin û zarok hatin qetilkirin, binesaziyên herêmê hatin bombekirin."

"Êrîşên li ser Rojava ma hiqûqa navneteweyî binpê nakin?"

Bûngerê axavtina xwe weha domand: "Birêz Buschmann, dema we kêliyek berê behsa êrîşên li dijî Îsraîlê kir, we destnîşan kir ku divê êrîşên ku hiqûqa navneteweyî binpê dikin bêceza nemînin. Her wiha Yekîneya Xizmetên Zanistî ya Meclîsa Federal bi xwe jî beriya niha ragihandibû ku Tirkiye bi van êrîşan hiqûqa navneteweyî binpê kiriye. Baş e, birêz Buschmann, hûn wek Wezîrê Dadê, bi ya we êrîşên ku li ser Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê nayê wateya binpêkirina hiqûqa navneteweyî?

"Divê teqez binesaziyên sivîl neyên bombebarankirin"

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê Wezîrê Dadê Marco Buschmann got, “Li gor perspektîfa mirovahiyê mijara hiqûqa navneteweyî zelal e. Divê ti carî cihên sivîlan neyên hedefgirtin û êrîşkirin, binesaziyên sivîl jî neyên bombebarankirin. "Eger êrîşên bi vî rengî çêbibin, li gorî mirovahiyê ev tê wateya binpêkirina qanûnên navneteweyî.

“Çima heta niha lêpirsîn nehatiye vekirin?

Piştre Bungerê dîsa mafê axaftinê girt û pirsa, çima heta niha derbarê vê mijarê de lêpirsîn nehatiye vekirin, kir.

Buscmann di bersiva xwe de wiha got: “Mijara vekirina lêpirsînek bi vî awayî, di bin berpirsyariya Dozgeriya Federal a serbixwe de ye. "Ez ê bipirsim di vî warî de çi pîvanên wan hene û paşê vegerim we,"

(NT/AY)