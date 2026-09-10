Wezîrê Dadê: Dibe ku cenazeyê Gulistan Dokûyê bi kîmyasalê ji holê hatibe rakirin

Wezîrê Dadê Akın Gurlek, li Edliyeya Çaglayana Stenbolê bi nûçegîhanên edliyeyê re civiya.
Gurlek têkildarî rojevê axivî û got ku di çarçoveya xebatên Serokatiya Daîreya Lêkolînê ya Sûcên Faîlên Wan Nediyar de ku berê çar mehan ava bû, 40 dosyayên ku tê de 46 kes hatibûn kuştin hatine ronîkirin.
Gurlek ragihand ku ji bo ronîkirina kuştinên faîlên wan ne diyar in di bin banê Wezaretê de yekineyeke taybet hatiye sazkirin û got ku ev yekîne bi kordînasyon, parvekirina agahiyan û xebatên teknîkî piştevaniya lêpirsînên ku ji aliyê Serdozgeriyên Komarî yên pêwendîdar ve tên meşandin dike. Her wiha diyar kir ku nirxandin û biryarên dadî yên derbarê lêpirsînan de jî ji aliyê serdozgeriyan ve tên girtin.
Dosyeya Gulistan Dokuyê
Li Dêrsimê xwendekara Zanîngeha Mûnzûrê Gulîstan Dokû ji 5ê Kanûna Paşiya 2020an ve wenda ye.
Wezîrê Dadê Akin Gurlek derbarê cenazeyê Gulistan Dokûyê de jî agahî da û got: “Dibe ku cenazeyê wê bi bikaranîna madeyên kîmyewî bi tevahî ji holê hatibe rakirin.”
Wezîrê Dadê Akin Gurlek derbarê doza Gulistan Dokûyê de pirsên nûçegîhana bersivandin. Wezîrê Dadê derbarê dosyaya dozê de wiha got:
“Der barê kiryarên berê yên hin rayedarên dewletê yên tên îdiakirin ku erkên xwe ji bo astengkirina lêpirsînê an jî jiholêrakirina delîlan bi awayekî nebaş bikar anîne. Îdia û encamên cidî têne lêkolînkirin.”
Wezîrê Dadê Akin Gurlek derbarê pirsa li ser cenazeyê Gulistan Dokûyê hatiye pirsîn jî ev agahî dan:
“Yek ji mijarên herî girîng ji bo me dîtina cenazeyê Gulistanê ye. Hin îfadeyên di dosyayê de nîşan didin ku dibe cenaze çend caran hatibe veguhastin. Dibe ku cenaze bi bikaranîna madeyên kîmyewî bi tevahî ji holê hatibe rakirin. Hinek îfade hene û destnîşan dikin ku ew herî dawî birine cihekî li ser rêya Pêrtagê.”
Çi bûbû?
Gulîstan Dokû, xwendekara zanîngeha roja 5ê Kanûna Paşiya 2020an venagere wargeha ku lê dimîne.
Hevalên Dokûyê yên wargehê piştî nikarin têkiliyê bi Dokûyê re daynîn serî li Rêvebiriya Emniyeta Dersîmê didin û malbata wê agahdar dikin.
Malbata Dokûyê tên bajêr û di 6ê Kanûna Paşiyê de serî li Rêvebiriya Emniyeta Dersîmê didin ku keça wan wenda bûye.
Polîsan ji bo Gulistan bê dîtin bi hevalên wê re hevdîtin dike, sînyalên telefona wê dişopîne û qeydên MOBESEyê yên bajêr lêdikol in.
Di lêkolînan de diyar dibe ku Dokû di saet 11.29an de li wêstgeha wesayîtan ya Kolana Ataturkê li wesayita ku diçe zanîngehê sûwar dibe.
Piştre îfadeya seyaqê wesayîtê tê girtin ku seyaq dibêje ew nizan e Dokû li kîderê li wesayîtê peya bûye.
Piştî îfadeya seyaq hatiye pêşbînîkirin ku Dokû li ser Pireya Sari Saltûk peya bûye ku li wir jî kamera tune ye.
Jinan û malbata Dokûyê ji bo ku Gulistan bê dîtin têkoşiyan e. li ser vê yekê biryara valakirina bendavê hatiye girtin.
Di 17ê Hezîrana 2020an de ji bo ku Zeynal A. weke gumanbar were girtin daxwazname ji bo Serdozgeriya Komarî a Dersîmê hatiye dayîn.
Piştî 6 salan di çarçoveya lêpirsînê de di 13ê Nîsana 2026an de 13 kes hatin desteserkirin.
Kesên hatin desteserkirin ev in:
"Zeinal Abakarov, Engin Yucer (zirbavê Zeinal ku polîsê berê ye), Cemîle Yucer (dayika Zeinal), Ugurcan Açikgoz (hevalê Mûstafa Turkay Sonel), Erdogan Elaldi (Wê demê xebatkarê Îdareya Taybet a Bajar bû), Mûstafa Turkay Sonel, Gokhan Ertok (polîsê berê bû ku hatibû îxrackirin, di pêvajoya lêpirsîna der heqê walî û parastvanê wî de eleqeya wî hebû;), Savaş Gulturk (Kesê ji kamerayên Zanîngeha Munzurê berpirsyar), Suleyman Onal (kesê li Zanîngeha Munzurê ji kamerayan berpirsyar), Celal Altaş, Nûrşen Arikan, Şukru Eroglû (Parastvanê walî Tuncay Sonel).”
Her weha di çarçoveya lêpirsînê de di 21ê Tîrmehê de di serdegirtinên malan de 3 bijîşk, hemşîreyek, peywîrdarek karên agahiyan, 5 personelên berhevkirina daneyan, Handan Sonel, hevjîna waliyê berê yê Tunceliyê Tuncay Sonel, xwediyê şîrketek teknolojiyê ku tê gotin mudaxileyî telefona Dokuyê kiriye, karsazek û 2 cerdevan jî di nav de 15 kes hatin desteserkirin.
Di 27ê Tîrmehê Wezîrê Dadê Akin Gurlek daxuyanî dabû û gotibû ku “Di çarçoveya lêpirsîna Gulistan Dokuyê de, bi kordînasyona Serdozgeriya me ya Komarî ya Erzîromê û ji aliyê Fermandariya Cendermeyan a Bajarê Erzeromê ve li 15 bajaran bi awayekî hemwext li dijî 19 gumanbaran operasyon hat kirin. Li 21 navnîşanan lêgerîn hatine kirin û 18 gumanbar hatine desteserkirin.”
Di 29ê Tebaxê de di pêla 5emîn a operasyona lêpirsînê de 10 gumanbar hatibûn desteserkirin. Ji wan heta niha 4 kes hatine girtin.
Di çarçoveya lêpirsîna berfireh a Serdozgeriyên Komarî yên Erzurum û Tunceliyê de hejmara kesên di lêpirsînê de hatine girtin derket 32an.
(EMK/AY)