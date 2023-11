Wezîr Yerlîkaya: Tişta ku Dayîkên Şemiyê rûbirû dibe Mexdûriyet e

Wezîrê Navxweyî Alî Yerlîkaya bersiv da pirsa têkildarî zextên polîsan ên li dijî Dayikên/Mirovên Şemiyê û wiha got: “Em ê di demeke herî nêz de çareseriyekê bibînin. "We vê hefteyê dît, me kes desteser nekir."