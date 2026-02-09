TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 09.02.2026 09:22 9 Sibat 2026 09:22
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 09.02.2026 09:34 9 Sibat 2026 09:34
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Wezîr Yerlîkaya: Li 24 bajaran 144 kes ji ber madeyên hişbir hatin zeftkirin

Wezîr Yerlikaya li ser hesabê xwe yê medyaya civakî daxuyanîyek daye û gotiye ku li 24 bajaran ji bo madeyên hişbir operasyon pêk hatiye û operasyon ji aliyê rêvebiriyên emniyetê yên bajêr ve hatiye birêvebirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Wezîrê Karên Navxweyî Alî Yerlikaya ragihand ku di 10 rojên dawî de li 24 bajaran operasyonên berfireh li dijî bazirganên madeyên hişbir hatine kirin. Di van operasyonan de 144 gumanbar hatine desteserkirin.

Wezîr Yerlikaya li ser hesabê xwe yê medyaya civakî daxuyanîyek daye û gotiye ku li 24 bajaran ji bo madeyên hişbir operasyon pêk hatiye û operasyon ji aliyê rêvebiriyên emniyetê yên bajêr ve hatiye birêvebirin.

Bajarên ku operasyon lê hatine kirin ev in: Stenbol, Dîlok, Colemêrg, Kirklareli, Wan, Erzirom, Amed, Bedlîs, Sêrt, Kutahya, Aydin, Bursa, Hatay, Îzmir, Enqere, Konya, Samsun, Manîsa, Tekîrdag, Kayserî, Artvîn, Kastamonû, Çorûm û Kirikkale.

(EMK/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
madeyên hişbir operasyon
