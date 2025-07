Wezîr Yerlîkaya: Li 13 bajaran zirar li 407 avahiyan ket

Yerlîkaya li ser hesabê xwe yê medyaya civakî derbarê xesar û zirara ji ber şewata daristanan de daxuyanî da.

Li gorî nûçeya Ajansa Anadolûyê Yerlîkaya destnîşan kir ku di dema şewatê de AFAD û saziyên têkildar xebat demildest meşandin û wiha dewam kir,

“Li tevahiya welatê me ji 1ê Hezîrana 2025an vir ve li 13 bajaran ji ber şewata daristanan zirar û xisar li 407 avahî, 17 kargeh û 96 tewleyan ket. Me ji bajarên me yên ku şewat lê derketin re 128 milyon û 470 hezar û 242 lire pere şand. Li 7 bajarên me ji bo 490 malan 83 milyon û 277 hezar û 710 lire pere hat dayîn."

Di 7 mehan de 4 hezar û 426 şewat pêk hatiye

Li gor daneyên Rêvebiriya Giştî ya Daristanan, di 7 mehên ewil ên salê de 4 hezar û 426 caran agir bi daristanan ketiye. Bi giştî qadeke 49 ezar û 769 hektar bû xwelî.

Li gor daneyan di sala 2025'an de li 75 bajaran 4 hezar û 426 caran agir bi daristanan ketiyeç Di van şewatan de qadeke 49 hezar û 769 hektar zirar dîtiye.

Herî zêde li Çanakkaleyê agir bi daristanan ketiye; 498 caran. Bi dorê herî zêde li Balikesîrê (336 caran), İzmir (283 caran), Stenbol (277 caran) û Manîsa (214 caran) agir bi daristanan ketiye.

Rola mirovan di şewatên daristanan de Lêkolînên li ser şewatên daristanan li Tirkiyeyê nîşan didin ku çalakiyên mirovan di beşek mezin a van şewatan de roleke girîng dilîzin. Gelek ji şewatan, ku di salên dawî de zêde bûne, ji ber xeletiya mirovan an jî kiryarên bi zanebûn çêdibin. Li gorî lêkolînan, ji sedî 90 zêdetir şewat ji ber mirovan çêdibin. Ev rêje ji ber faktorên wekî dûvikên cixareyê yên bi bêhemdî hatine avêtin, şewitandina kok û bermahiyên gîhayan û çirûskên ji xetên elektrîkê çêdibe derdikeve holê. Her weha wêrankirina daristanan a bi zanebûn û şewatên ji bo avakirinê vê rewşê girantir dikin. Li gorî rapora sala 2023an a Komeleya Daristanvanên Tirkiyeyê (TOD), sedemên sereke yên şewatên ji ber mirovan çêdibin û ev jî çalakiyên wekî şewatên li seyrangehan, paqijkirina zeviyan û avakirina bêdestûr in. Di raporê de, TOD destnîşan dike ku piraniya şewatan ji ber xeletiyên mirovan çêdibin û belavbûna şewatan a bi awayekî lez jî ji ber krîza avhewayê zêde dibe.

