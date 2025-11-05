TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 5 Mijdar 2025 12:59
 ~ Nûkirina Dawî: 5 Mijdar 2025 13:00
1 xulek Xwendin

Wezîr Tûnç ji bo Demîrtaş daxuyanî da: Dadgeh dê biryarê binirxîne

Wezîrê Dadê Yilmaz Tunç diyar kir ku biryara Daîreya Mezin a DMMEyê ya ji bo Selahattin Demirtaş, mîsoger bûye û ger aliyên pêwendîdar serlêdanê bikin, dê dadgeh nirxandinê bike.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Wezîr Tûnç ji bo Demîrtaş daxuyanî da: Dadgeh dê biryarê binirxîne

Wezîrê Dadê Yilmaz Tunç derbarê grewşa Selahattin Demirtaş de daxuyaniyek da.

Wezîr Tunç beriya Civîna Koma AKPê bi rojnamevanan re axivî û biryara Daîreya Mezin a Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê bi bîr xist.

Tunç bi bîr xist ku Daîreya Mezin îtiraza Wezareta Dadê qebûl nekiriye û got, "Biryara Daîreyê mîsoger bûye. Ger aliyên pêwendîdar serlêdanê bikin, dê dadgeh nirxandinê bike.Em ê hemû bi hev re li benda vê pêvajoyê bin.”

Demirtaş 9 sal in girtî ye

Hevserokê berê yê HDPê Selahattîn Demirtaş di sala 2016an de hate girtin.

Demirtaş di çarçoveya bûyerên 6-8ê Cotmehê de hate darizandin û 42 sal cezayê girtîgehê lê hate birîn.

Her weha bi Demîrtaş re hevseroka din a partiyê Figen Yuksekdagê jî 30 sal û 3 meh cezayê girtîgehê stend.

(AB/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
demirtaş selahattîn demîrtaş DMME
