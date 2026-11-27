Wezareta Perwerdeyê biryar da ku 15 hezar mamoste bên erkdarkirin lê tenê 16 ji wan mamosteyên Kurdî ne.
Wezareta Perwerdeyê îro, bername û plana erkdarkirina 15 hezar mamosteyan ragihand.
Ji 15 hezar mamosteyan tenê 15 mamosteyên Kurmancî û mamosteyek jî yê Kirmanckî(Zazakî) ne.
Li aliyê din, ji bo Tirkî 719, ji bo Mamostetiya Tirkî 103 û ji bo Îngilîzî jî hezar û 101kontenjan hatine veqetandin.
Li gel ku gelek nerazîbûn û îtiraz hene jî Hikûmeta Tirkiyeyê her sal kontenjaneke gelekî kêm ji bo mamosteyên Kurdî vediqetîne.
Serlêdanên mamosteyan ên ji bo erkdarkirinê dê 9ê Kanûna Pêşîn 2026an dest pê bike û 15êKanûna Paşîn 2026an bi dawî bibe.
Encamên erkdarkirinan dê roja 17ê Kanûna Pêşîn 2026an werin ragihandin.