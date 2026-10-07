TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 07.10.2026 10:22 7 Cotmeh 2026 10:22
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 07.10.2026 10:27 7 Cotmeh 2026 10:27
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Wezareta Karên Navxweyî pênc rêveberên şaredariyan ji wezîfeyê dûr xistin

Wezareta Karên Navxweyî, Serokê Şaredariya Bajarê Mezin ê Mersînê Vahap Seçer jî di nav de çar şaredar û cîgirekî şaredar ji wezîfeyê dûr xistin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Wezareta Karên Navxweyî pênc rêveberên şaredariyan ji wezîfeyê dûr xistin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Wezareta Karên Navxweyî aşkere kir ku di çarçoveya lêpirsînên li dijî wan de, çar serokên şaredariyan û cîgirekî serokê şaredariyê, wekî "tedbîra demkî" ji kar hatine dûrxistin.

Li Mersînê 3 şaredar jî di nav de 59 kes hatin desteserkirin
Li Mersînê 3 şaredar jî di nav de 59 kes hatin desteserkirin
1 Cotmeh 2026

Navên ku ji kar hatine dûrxistin ev in:

  • Serokê Şaredariya Bajarê Mezin ê Mersînê Vahap Seçer

  • Serokê Şaredariya Yenişehira Mersînê Abdullah Ozyigit

  • Serokê Şaredariya Mezitliya Mersînê Ahmet Serkan Tuncer

  • Serokê Şaredariya Eyupsultana Stenbolê Mithat Bulent Ozmen

  • Cîgirê Serokê Şaredariya Ataşehira Stenbolê Murat Guneş

Li gorî daxuyaniya wezaretê, Ozmen, Guneş û Ozyigit di 5ê Cotmehê de; Seçer û Tuncer jî di 6ê Cotmehê de bi biryarên dadweriyên cezê û aştiyê hatine girtin.

Wezaretê diyar kir ku pênc nav jî li gorî Xala 127an a Destûra Bingehîn û Xala 47an a Qanûna Şaredariyan a bi hejmar 5393an ji peywira xwe hatine dûrxistin.

Li dijî Şaredariya Eyupsultanê operasyon pêk hat: Saredar jî di nav de 28 kes hatin desteserkirin
Li dijî Şaredariya Eyupsultanê operasyon pêk hat: Saredar jî di nav de 28 kes hatin desteserkirin
2 Cotmeh 2026

(NÖ/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Şaredariya Bajarê Mezin operasyon Vahap Seçer Mithat Bülent Özmen
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê