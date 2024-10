Weqfa Mezopotamyayê kursa folklor û edebîyata gelêrî li dar dixe

Weqfa Mezoptamyayê, 11 sal in li ser ziman û folklora kurdî kar dike. Weqf di vê çarçoveyê da her sal ji bo gihandina berhevkaran li ser folklora kurdî bi beşdarîya gelek folklorîst û akademîsyenan kursan li dar dixe. Her wiha kovara bi navê “Folklora Me” û “Folklor û Ziman” derdixe. Xwendekarên beşdarî van kursan dibin û sertîfîkayan distînin dest bi berhevkarîyê dikin. Xebatên berhevkar amade dikin ji alîyê Weqfê ve têne çapkirin.

Weqfa Mezopotamyayê heta niha heft (rûbirû-onlîne) kurs lidarxistine û bi dehan berhevkar gihandine. Vê carê jî Weqf kursa xwe ya heştan dê onlîne li dar bixe. Ev kursa heştan dê di navbera 20'ê sermawezê û 22'yê berfambara 2024'an de onlîne bê lidarxistin. Serlêdana kursê di 30'ê cotmehê de dest pêdike û heya 15'ê sermawezê dewam bike.

Kurs onlîne, 4 hefte ne, hefteyê çar roj in û êvarê tê dayîn. Kontejana kursê bi 100 kesî bisînorkirî ye. Ramazan Pertev, Hîkmettîn Atli, Eşref Keydani, Gulê Şadkam, Tekîn Çîfçî, Mehmet Yildirim Çakar, Zeyneb Yaş, Omer Delîkaya, Bahoz Baran, Rêdî Seîd, M. Emîn Îşî û Celîlê Celîl dê dersan bidin. Kesên dixwazin tevlî kursê bibin, berîya dîroka serlêdanê derbas bibe, heta 15'ê sermaweza 2024'an divê li ser malpera Weqfa Mezopotamyayê bi awayekî onlîne serî lê bidin.

Kursîyer di pêvajoya perwerdeyê da, dê hînî rê û rêbazên berhevkirina folklorê, mijar, cure û teorîya folklorê, di folklora kurdî da hekîmîya gelêrî, şairî û dengbêjî di edebîyata devkî da, teknîka qeydkirinê, arşîv û dijîtalîzekirina muzîka kurdî, rê û rêbazên deşîfrekirina berhemên edebîyata gelêrî û nexşerêya xebatê ya monografîya gundan bibin. Dersdarên kursê tev ji akademîsyen û mamosteyên pisporên folkorê pêk tên û xwedî tecribeyên bi salan in.

Piştî perwerdeyê, kesên heqê wergirtina sertîfîkayê bi dest xistibin, dê sertîfîkayên wan bê dayîn û bi awayekî pispor bikarin derkevin sehayê bi profesyonelî karê behevkarîyê bikin.

Weqfê, gihandina berhevkaran û berhevkirina keresteyên folklorê xistîye nava armancên xwe yên pêşîn û her sal dê kursên folklorê bi awayekî rêkûpêk li dar bixe.

Xalên Girîng ji bo Serlêdanê:

1. Ji bo serlêdanê divê forma serlêdanê, bêyî kêmasî bê dagirtin. Ji bo ku hûn bikarin dagirin divê pêşî hûn qeyda endamtîya xwe çê bikin. Ji bo qeyda endamtîyê lînka jêrîn bitikînin:

https://online.wmezopotamyaye.org/

2. Serlêdan dê heta 15.11.2024'an bên qebûlkirin.

3. Kesên ku hatine qebûlkirin yan jî nehatine qebûlkirin dê di 18.11.2024'an da bên dîyarkirin. Ders dê di 20.11.2024'an da dest pê bikin.

4. Ji bo mafê wergirtina sertîfîkayê, divê kursîyer bi kêmanî beşdarî ji sedî (%80) heştêyî dersan bibin.

5. Yên ku carekê tevlî kursa folklorê bûne careka din nikarin tevlî bibin. (ji bo pêşî li hevalên nû bê vekirin.)

6. Kurs bê pere ye.

* Ji bo pirsên xwe hûn dikarin xwe bigihînin vê hejmarê:

Tel-WhatsApp: +090 (549) 440 2220