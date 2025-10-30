Wêneya Ceylan Onkolê weke 'bifikar' hat nirxandin

Li gorî nûçeya Rukiye Payîzê ku li Ajansa Mezopotamyayê weşiyaye Rêvebiriya Girtîgeha Ewlehiya Bilind a Eregliya Konyayê, wêneyê Ceylan Onkol (12) a dema di 28ê Îlona 2009an de li mezrika Xombaz a gundê Kanîsîpiya Licêya Amedê ajal diçêrandin bi topa hewanê ya ji qereqolê hat avêtin, hat qetilkirin, xetere dît û neda pismamê ê yê girtî Ferhat Onkol.
DMMEyê biryar da ku di doza Ceylan Onkolê de mafên mirovan nehatine binpêkirin
Serokatiya Lijneya Disiplînê ya Midûriyeta Girtîgehê, di biryara xwe ya 17'ê Cotmehê de got: "Wêne, ne aîdî ferdên malbatê ye, her wiha dibe ku wêne di ser propagandaya rêxistinê re wekî zêdekirina motîvasyona nava rêxistinê zêde bike. Ji ber vê wêne bifikar in, materyaleke rêxistinê û amûreke propagandaya rêxistinê ne û dibe ku pêwendiya nava rêxistinê be..."
Zehra Doganê wêneyê Ceyla Onkolê li ser dîwarên Londonê xêz kiriye
Ferhat Onkol di nameya xwe ya ji malbatê re şand de da zanîn ku 22 wêne hatine desteserkirin û got: "Hincet jixwe di nivîsê de hatiye nivîsandin, lê bi temamî hinceteke nelirê ye. Ji lew re hemû wêne, yên ferdên malbatê ne. Wêneyên dotmama min Ceyalnê, birayê wê Rifat û dêya wê, wêneyê goristana wê û wêneyê ku darê (şeva ku gava Ceylan hat qetilkirin di destê wê de bû) jî tê de bû nedan."
Ferhat Onkol ji ber vê serî li Dadgeriya Înfazê ya Eregliyê da û îtiraz kir.
“Piştî Ceylanê ji me re fotografek, dasek û çêleka wê ma”
*Pismamê Ceylan Onkolê Ferhat Onkol
Çi bûbû?
Ceylan Onkol di 28ê Îlona 2009ê de, li Gundê Sipênî yê Navçeya Liceyê ya Amedê bi teqînekê miribû.
Termê wê şeş sietan li cihê bûyerê ma.
Dozger ji ber neyîna ewlehiya canê xwe sê rojan neçû cihê bûyerê.
Raporên Cendirme û Emniyetê
Serdar Çelebî yek ji parêzerên Komeleya Mafên Mirovan a Ewropayê ye. Wî di 2009ê de eşkere kiribû ku çêdibe Onkol bûbe armanca êrîşekê.
Hatibû eşkerekirin ku:
“Pê û destên Onkolê ji termê wê nebûye û çalek jî li cihê bûyerê nîne ji ber wê îhtimala bombeya çandî(mayin) kêm dibe.
Malbatê du caran serî li DMMEyê daye
Di sala 2010ê de, dadgehê biryar da dozê bike dozeka nehênî. Li ser vê yekê malbatê serî li Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê dabû.
Dozgerîyê xwest dem bi ser dozê re bibore
Şahidan dane zanîn ku bi topeka Hewan a ji Tapantepeyê hatî avêtin Onkol hatiye kuştin.
Dadgehê li ser vê yekê biryar da ku têra sûcdarkirina leşkerên hewan avêtîn delîl nînin.
Li Tirkiyeyê doz nehatiye vekirin, dozgerîyê xwest dem bi ser dozê re bibore.
Li ser kuştina Ceylan Onkolê hê jî li Tirkiyeyê ti doz nehatine vekirin.
Dadgeh: Di mirina Ceylan Onkolê de Wezaret bi qisûr e
(NÖ/AY)