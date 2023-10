Wênesaz Eyşe Qerecdax: "Jin bi keda xwe û enerjiya xwe jiyanê ava dikin

Wênesaz Eyşe Qerecdaxê diyar kir ku hebûna jinê a ku di nava civatê de bi kar û barê malê û bi zarokan tê pênasekirin. Qerecdax vê rîwangeyê bi wêneyan dinirxîne.

Wênekêşa Kurd Eyşe Qerecdax pêşengiya xwe ya 5emîn li Sûra Amedê li Qonaxa Zêrzevanê vekir. Di pêşengiyê de 20 tablo hene û di her tabloyê de jin bi awayekî hatiye xêzkirin.

Eyşe Qerecdaxê bal kişand li ser zayendiya jinê a ku di nava civatê de û wiha got: "Her wêneyê min di xwezaya xwe de hatiye xêzkirin. Jina ku şîr didoşe min wê bi çeloyê xêz kiriye. Di tabloyê xwe de her jinekî bi enstrûmanêki xêz dikim. Di nava van tabloyan de motîfên dîrok û mîtolojiyê hene."

(SY/AY)