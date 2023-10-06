Wêjegeh Amed’n Ekim programı belli oldu

Wêjegeh Amed/Diyarbakır Edebiyat Evi’nin Ekim ayı programı belli oldu. Ekim ayının programı, Murathan Mungan’ın imza etkinliği ile başlayacak. Mungan, 8 Ekim saat 16:00’da yeni romanı “995 km”nin söyleşi ve imzası için Diyarbakır’da olacak.

Johns Hopkins Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde doktor adayı Ronay Bakan, şehir siyaseti, miras, çatışma, (karşı-)isyan ve Kürt siyaseti gibi alanlarda çalışmalar yürütüyor. Bakan 11 Ekim saat 18:00’de Wêjegeh Amed’de doktora araştırma konusunu ve sürecini paylaşacak.

Abdullah Aren Çelik, Mehmet Mahsum Oral ile son kitabı “Ev Düşkünü Bazı Rüzgarlar” üzerine söyleşiyor. Söyleşi 15 Ekim saat 15:00’te Wêjegeh Amed’de.

“Cemed Loma ilk kitabı “Darbuka Solo”yu 28 Ekim’de saat 15.00’daki etkinlikte anlatacak.

29 Ekim saat 15.00’daki etkinlikte Bawer Rûken son romanı “Keleha Dûr”dan (Uzak Kale) bahsecedecek. (FD)