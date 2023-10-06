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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 6 Ekim 2023 16:50
 ~ Son Güncelleme: 6 Ekim 2023 16:52
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Wêjegeh Amed’n Ekim programı belli oldu

8 Ekim günü Murathan Mungan “995 km” adlı yeni romanını imzalamak için Wêjegeh Amed’de olacak.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/06/bernameya-wejegeh-amede-ya-meha-ciriya-pesiye-diyar-bu.jpg

Wêjegeh Amed/Diyarbakır Edebiyat Evi’nin Ekim ayı programı belli oldu. Ekim ayının programı, Murathan Mungan’ın imza etkinliği ile başlayacak. Mungan, 8 Ekim saat 16:00’da yeni romanı “995 km”nin söyleşi ve imzası için Diyarbakır’da olacak. 

Johns Hopkins Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde doktor adayı Ronay Bakan, şehir siyaseti, miras, çatışma, (karşı-)isyan ve Kürt siyaseti gibi alanlarda çalışmalar yürütüyor. Bakan 11 Ekim saat 18:00’de Wêjegeh Amed’de doktora araştırma konusunu ve sürecini paylaşacak.

Abdullah Aren Çelik, Mehmet Mahsum Oral ile son kitabı “Ev Düşkünü Bazı Rüzgarlar” üzerine söyleşiyor. Söyleşi 15 Ekim saat 15:00’te Wêjegeh Amed’de.

“Cemed Loma ilk kitabı “Darbuka Solo”yu 28 Ekim’de saat 15.00’daki etkinlikte anlatacak. 

29 Ekim saat 15.00’daki etkinlikte Bawer Rûken son romanı “Keleha Dûr”dan (Uzak Kale) bahsecedecek. (FD)

Wêjegeh Amed Diyarbakir Edebiyat Evi
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