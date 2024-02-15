Wêjegeh Amed’in Şubat programı belli oldu

Wêjegeh Amed/Diyarbakır Edebiyat Evi’nin Şubat 2024 programı belli oldu.

Zazacanın geçmişi ve bugünü hakkında derinlemesine bilgi birikimi kadar dilin yaşaması ve önünün açılması yönündeki çabalarıyla tanınan dilbilimci ve aktivist Malmîsanij Wêjegeh Amed’in ilk programının konuğu olacak.

Malmîsanij, konuşmasında Zazacanın yazılı geleneğinin tarihçesi ve içinden geçtiği zorluklardan bahsederek; gelişimine dair önerilerini paylaşacak. Etkinlik 17 Şubat Cumartesi saat 15:00’da.

Bu ayın ikinci etkinliğine, hekimliği yanı sıra Red Yayınları’ndan yayımlanan ilk romanı “Pembe Panter Kara Jaguar” ile tanınan Çayan Çakır, “Kurmacaya neden ihtiyaç duyarız” adlı Kültür İşliği buluşmasında insanın bedensel zindeliği kadar bireylerin ve toplumun zihinsel ve duygusal zindeliği için kurmaca ihtiyacını değerlendirecek. 21 Şubat saat 18:00’da gerçekleşecek söyleşiyi Eylem Ata Güleç modere edecek.

Bedran Hîkmet Lîs Yayınlar’ından çıkan yeni kitabı “Danberhava Meme Alan û Mem û Zinê” ile edebi kültürel miras üzerine çalışmalarına devam ediyor. Kürtçenin sözlü geleneğinin kilometre taşı kabul edilen Memê Alan destanı, Ehmedê Xanî’nin kaleme aldığı ve modern Kürtçe’nin temel eserlerinden sayılan Mem û Zîn’in önceli kabul ediliyor. Sözlü aktarımın yazılı aktarımla güçlendiği bu süreç halen Kürt kimliği, kültürü ve Kürtçenin canlılığı için farklı yorumlamalara açıklık sunan bir karşılaşma alanı olarak duruyor. Bedran Hîkmet, kültürel formların kültürel ve evrensel değerini iki yapıtın karşılaştırmalı incelemesi üzerinden değerlendirecek. 24 Şubat saat 15:00’da gerçekleşecek etkinlikte, Hikmet’e Lal Laleş eşlik edecek.

Beyda Yıldız, Everest Yayınları’ndan yayımlanan ilk romanı "Duasız ve Törensiz” ile Yazarın Günü’nde konuk olacak. Yaşanamamış kaybedilmiş hayatların ve aşkların gölgesiyle bir yas ikliminde süren bu kendini arayış hikayesi, coğrafyanın mezarsızlıkla mühürlenmiş hafıza mekanlarını ziyaret ederek ilerleyecek. 25 Şubat saat 15:00’da gerçekleşecek söyleşiyi Osman Damla modere edecek.

(AY)