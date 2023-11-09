Wêjegeh Amed’in Kasım ayı programı belli oldu

Wêjegeh Amed/Diyarbakır Edebiyat Evi’nin Kasım ayı programı belli oldu.

Yazar Sibel Oral, Nazım Hikmet’in oğlu ressam Mehmet Hikmet’in yaşamı ve dünyasını okurla buluşturan biyografik kitabı “İşitiyor musun Memet?”ı anlatacak. Etkinlik 15 Kasım’da gerçekleşecek.

Devran Kaya ilk romanı “Annemin Kasetleri”nin hikayesini, 19 Kasım günü Wêjegeh Amed’te okurlarına anlatacak.

Diğer bir yazar buluşması Metin Aydın’ın katılımı ile gerçekleşecek. 2003-2023 yılları arasında gerçekleştirdiği söyleşilerin yer aldığı “Bu Bir Söyleşi Kitabıdır” adlı son kitabını Aydın, 21 Kasım’daki etkinlikte anlatacak.

22 Kasım günü “Edebi Gazetecilik” adıyla bir atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak Wêjegeh Amed. Ahmet Kani’nin katılacağı atölyede bu türün özellikleri ve Murat Bayram’ın romanı “Belkî Îşev Binive” kitabı bir örnek olarak konuşulacak.

Kerem Fırtana, iki kitabı “En Yakın Arkadaşım Bir Deli” ve “En Yakın Arkadaşım Daha Deli Daha Öfkeli” ile Wêjegeh Amed’e konuk oluyor. Etkinlik 25 Kasım’da.

Wêjegeh Amed’in Kasım ayındaki son etkinliği ise Fahriye Adsay’ın katılımıyla gerçekleşecek. 29 Kasım’daki bu etkinliğin ismi; “Politik Bir Tavır Olarak Çeviri.”

(FD)