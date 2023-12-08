Wejêgeh Amed’in Aralık 2023 programında neler var?

Diyarbakır'da çok dilli edebiyat, sanat ve kültür çalışmaları yürüten Wêjegeh Amed, aralık ayında da edebiyat, sinema ve sokağın iç içe geçtiği etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Wêjegeh Amed ayrıca, Lîs Yayınları'yla birlikte 16-24 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 10. Diyarbakır Kitap Fuarı'na hazırlanıyor.

Mekanın aralık ayı programı şöyle:

14 Aralık: Rüyaların Politikası Atölyesi ve iki kısa belgesel gösterimi

Almanyalı gazeteci Charlotte Beradt, İkinci Dünya Savaşı sırasında “Rüyaların politikasına, politikanın rüyalarına kulak verirsek neler duyabiliriz?” sorusunun peşinden giderek Nazi rejimi altında görülen rüyaları toplamış ve yıllar sonra "Bir Ulusun Kâbusları" başlığıyla, faşizm ve rüyaların ilişkisine odaklanan bir kitap olarak yayımlamıştı.

Akademisyen ve belgesel film yönetmeni Aylin Kuryel “Rüyaların Politikası” atölyesinde, rüyalar ve faşizm ilişkisini Beradt'ın bu çalışması, çeşitli edebiyat eserleri ve sinema mecrasından örnekler üzerinden tartışacak.

Saat 18:30’da Wêjegeh Amed’de yapılacak atölye kapsamında Kuryel'in yaptığı iki kısa belgesel de gösterilecek: Zorunlu askerlikle ilgili görülen rüyaları bir araya getiren “Askerlik Rüyası” (2017) ve koronavirüs salgını süresince görülen rüyalardan oluşan “Balkon ve Bizim Rüyalar” (2021).

15 Aralık: Raşel Meseri ile “Meskûn Zaman” üzerine sohbet

Çocuk kitapları, romanları, belgesel ve kısa filmleriyle tanınan yazar-yönetmen Raşel Meseri ile son romanı “Meskûn Zaman” üzerine bir sohbet için saat 18:30’da edebiyat evinin konuğu oluyor.

Resmî tarihin ve devlet ideolojilerinin kent mekânını ve kimliklerini şiddet eliyle tek tipleştirmesinin yerleşik hale geldiği bir şimdiki zaman yerine Mêskun Zaman; 1950-1960 dönemi İzmir’inin çok kültürlü, çok dilli, çok dinli kesitine yerleşerek farklı kimlikleri ve mekânları ile örülmüş Yahudi toplumsal dokusuna ayna tutuyor.

Raşel Meseri’ye sorularıyla sinema eleştirmeni Övgü Gökçe Yaşa eşlik edecek.

18 Aralık: Atölye: Masaüstü sinema nedir?

Fırat Yücel, atölye çalışmasında “Kamerayla sokağa çıkmadan da belgesel yapılır mı?”, “Ekran başında geçen zamanların deneyimi filme nasıl aktarılır?” sorularına cevap verecek.

Altyazı Seminerleri kapsamında kurgu atölyeleri veren Fırat Yücel, 'Masaüstü Sinema' adlı hızlandırılmış kurgu atölyesinde bilgisayar ekranıyla sinema yapmanın yollarını anlatacak. Yücel, arşiv/buluntu görüntü, video-deneme, derleme, kolaj ve remix gibi biçim ve materyallerle nasıl sinema yapılır sorusu üzerinde duracak.

Aylin Kuryel ile birlikte kurduğu Image Acts bünyesinde ürettiği “8 Mart 2020: Bir Günce” adlı kısa belgeselinin de gösterileceği atölyede Yücel, bu masaüstü belgeselin kurgusunun nasıl gerçekleştirildiğini de anlatacak.

Saat 18.30’da başlayacak atölyede katılımcılar, üzerinde çalıştıkları bir kısa belgesel/video varsa link ya da dosya olarak getirebilecek ve kurgusu konusunda görüş alabilecek.

(BA)