WDR editörü Tuncay Özdamar’a Türkiye'de bir garip gözaltı ve soruşturma

WDR Cosmo Türkçe Yöneticisi Tuncay Özdamar, 30 Eylül 2023'te ailesini ziyaret etmek için geldiği Ankara’da Esenboğa Havalimanı’nda pasaport kontrolünden geçerken gözaltına alındı.

14 saat havaalanı nezaretinde tutulan Özdamar, ardından Ankara Adliyesi’nde nöbetçi savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest kaldı. Özdamar, 6 Ekim'de Almanya'ya döndü.

Ancak hakkında Türkiye'de halen Terörle Mücadele Yasası’nın (TMK) 6/1 maddesinde düzenlenen “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” iddiasıyla soruşturma halen açık.

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği’nin (MLSA) aktardığına göre Özdamar hakkındaki soruşturma Mart 2022'de açıldı. Gözaltı gerekçesi de “çağrılmasına rağmen savcılığa gitmemesi”. Bu nedenle Kasım 2022'de hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Soruşturmanın nedeni de Özdamar’ın 2018’da yazdığı Almanca paylaşım.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) polisin sanal devriye yetkisini iptal etmesine rağmen Özdamar’ın paylaşımı bu devriyelere takıldı.

Polis, Özdamr’ın paylaşımında adı geçen gazeteciler Murat Sabuncu ve Bağış Erten isimlerini birleştirip Murat Erten yaptı. Savcılık da Özdamar hakkında hâkim Murat Erten’i ‘hedef gösterdiği’ iddiasıyla soruşturma başlattı.

“Türkiye’deki hukuk sisteminin keyfiliğini gösteriyor”

Özdamar, konuyla ilgili WDR’in yaptığı radyo yayınında, “İstanbul Başsavcılığı, Almanca olan, Türkçeye bile çevrilmemiş ve içeriği hakkında bilgi sahibi olmadığı bir tweet nedeniyle, isimlerin nerede geçtiğini kontrol etmeden ve hangi bağlamda kullanıldığına bakmadan hakkımda bir soruşturma başlattı. Tamamen absürt bir durum” dedi. Özdamar şöyle konuştu:

“2018’de attığım tweette Cumhuriyet gazetesinde görevlerini bırakan yazarlardan bahsediyorum. Bu yazarlardan bir tanesi de Murat Sabuncu, bir diğeri Bağış Erten. Bu tweetleri yazmamdan dört sene sonra, 2022’de İstanbul’da bir hâkime karşı sosyal medyada tweetler atılıyor.

Bu hâkimin adı da Murat Erten. Bu defa benim attığım tweette Murat Sabuncu’nun Murat’ı, Bağış Erten’in Erten’i alınıyor ve polisler Tuncay Özdamar, hâkim Murat Erten’le ilgili tweet attı ve hedef gösterdi diye beni savcıya bildiriyor; hakkımda soruşturma açıyorlar. Biz savcılığa bunun nasıl olduğunu, isimlerin nasıl birleştirildiğini sorduk ama şu ana kadar ne soruşturmayı yürüten İstanbul Savcılığı’ndan ne de Adalet Bakanlığından bir yanıt geldi. Gözaltına alınmam Türkiye’deki hukuk sisteminin ne kadar keyfi olduğunu gösteriyor.”

“Tam bir güç gösterisiydi”

Özdamar, çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği Ankara’da bir gece yarısı havaalanında ‘hakkınızda yakalama kararı var’ denilerek gözaltına alındığında şoke olduğunu belirtti:

“Ziyaretimin sebebi annemin hasta olmasıydı; annem birkaç hafta hastanede kalmış, sonra kardeşimin evine geçmişti. Bütün ailem Almanya’dan gelmemi bekliyordu, kız kardeşim beni karşılamaya gelmişti. Elbette ilk anda onlara durumu anlatamadım, şu anda nezarete götürülüyorum, deyince onlar da şoke oldular. Anneme, zaten çok rahatsızdı ve daha da kötü olmasın diye olanları duyurmamaya çalıştık.”

Gözaltına alındığı anı da anlatan Özdamar, “Havaalanındaki sivil polis ‘sen’ diye hitap ederek konuştu benimle, ‘otur’ dedi, kendi ayakta kaldı. Tam bir güç gösterisiydi. Diğerleri, beni arabayla doktora götüren, tekrar getiren polislerin hepsi bana kibar ve saygılı davrandı. Ama bu sivil polis çok kibirli bir şekilde davrandı ve bundan sonra beni böyle polisler mi bekliyor, diye endişelendim” dedi.

RSF kınadı ve suçlamaların düşürülmesini istedi

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Almanya Seksiyonu Tuncay Özdamar’ın gözaltına alınması ve soruşturmaya yönelik açıklama yaptı.

Özdamar hakkındaki suçlamaların düşürülmesini isteyen RSF Genel Müdürü Christian Mihr "Tuncay Özdamar'ın gözaltına alınması, Türkiye'deki sindirme yasalarının popüler olmayan görüşlerin ifade edilmesini nasıl engellemeye yönelik olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uzun yıllardır yargılaması devam eden Türkiye Temsilcimiz Erol Önderoğlu örneğinde olduğu gibi, rejimin eleştirel sesleri korkutmaya ya da daha fazla araştırma yapmalarını engellemeye çalıştığı keyfi adaleti kınıyoruz. Türk makamları, Özdamar ve mağdur edilen diğer medya çalışanlarına yönelik soruşturmayı derhal kapatmalıdır" dedi.

Cosmo Türkçe'nin, Tuncay Özdamar ve avukatı Veysel Ok ile yaptığı şöyleşiyi aşağıdan dinleyebilirsiniz.

(HA)