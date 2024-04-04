WCK: İsrail bombardımanı hata değil, doğrudan saldırıydı

ABD Başkanı Joe Biden, uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının Gazze'de İsrail tarafından öldürülmesini "trajedi" olarak niteledi.

Biden, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, benzer saldırıların daha önce de meydana geldiğini söyledi:

"Bu saldırı, yakın tarihte en fazla insani yardım görevlisinin öldürüldüğü saldırılardan biri oldu. Bu sebeple Gazze'de insani yardım dağıtmak gerçekten çok zor çünkü İsrail acil ihtiyacı olan kişilere yardım ulaştırmaya çalışan yardım görevlilerini korumak için gerekenleri yapmadı. ABD, İsrail'i Hamas'a yönelik askeri operasyonları ile insani yardım çalışmalarını ayırması gerektiği konusunda sürekli teşvik ediyor."

İsrail'in saldırıyı soruşturmaya başladığını aktaran Biden, Tel Aviv'den hızlı ve kapsamlı bir soruşturma yapıp sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmasını ve sorumluların hesap vermesini istediğini vurguladı.

WCK: Hata değil, saldırıydı İsrail ordusunun saldırısında 7 çalışanı öldürülen uluslararası yardım kuruluşu WCK’nin kurucusu İspanyol şef Jose Andres, İsrail'in Kanal 12 televizyonuna konuştu: “Konvoyumuza yapılan hava saldırılarının talihsiz bir hata olduğunu düşünmüyorum. Bu aslında hareketleri İsrail ordusundaki herkes tarafından bilinen, açıkça işaretlenmiş araçlara yönelik doğrudan bir saldırıydı.” Andres, konvoyun Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun kontrolündeki ve ordunun uzun aramalarına tabi tutulmaksızın kimsenin içeri girişinin mümkün olmadığı bir bölgede hedef alındığını dile getirdi. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden WCK çalışanlarından bahsederken gözyaşlarını tutamayan Andres, daha önce Gazze'de bulunduğunu belirterek, öldürülen WCK çalışanlarından bazılarının aynı zamanda arkadaşı olduğunu söyledi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne ilaç ve gıda yardımlarının girişine izin vermesinin ve daha fazla sayıda kara güzergahı açmasının zaruri olduğunu vurgulayan Andres, İsrail'e, "Gazze'de hareket eden her şeyin mütemadiyen öldürülmesini durdurduğumuzdan emin olalım" çağrısı yaptı.

Pentagon’dan hızlı ve şeffaf bir soruşturma talebi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile İsrail'in, Gazze'de ABD merkezli yardım kuruluşunun çalışanlarını hedef aldığı saldırıyı görüştü.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre Austin, Gazze'deki yardım çalışanlarının ve Filistinli sivillerin korunması için "derhal somut adımlar atılması" gerektiğini vurguladı.

ABD Savunma Bakanı, Gallant'ı olaya ilişkin "hızlı ve şeffaf bir soruşturma yürütmeye, sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya ve sorumlulardan hesap sormaya" çağırdı.

WCK'nin hem İsraillilere hem Filistinlilere yemek dağıttığını hatırlatan Austin, yardım kuruluşuna yönelik saldırının bölgeye insani yardım ulaştırılmasını zorlaştırdığına işaret etti.

Austin, özellikle Gazze'nin kuzeyinde "kıtlık tehlikesiyle" karşı karşıya olan Filistinlilere yönelik yardımların hızla artırılması ihtiyacını dile getirdi.

Ne olmuştu? İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetti. Merkezi ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirildi. Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin vatandaşı olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedildi. İsrail ordusu "Bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyoruz" açıklamasını yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız" dedi.

(AS)