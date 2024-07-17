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Yayın Tarihi: 17 Temmuz 2024 22:31
 ~ Son Güncelleme: 18 Temmuz 2024 02:26
2 dk Okuma

GEREKÇE AÇIKLANMIYOR

Wattpad'e erişim engeli

Ankara 10. Sulh Ceza Mahkemesi Kanada'da yerleşik öykü yazma-okuma sitesi Wattpad'e erişimi yasakladı. Engelleme kararının gerekçesi açıklanmadı. Yasaklama öncesinde cinsellik, otoriterlik, aile baskısı gibi konuların özgürce tartışılmasından duyulan rahatsızlıklar "wattpadkapatılsın" “hashtag”iyle gündemleştiriliyordu.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Wattpad'e erişim engeli
İFÖD açıklaması

Küresel öykü  ve şiir paylaşım platformu Wattpad, Salı gününden bu yana Türkiye'de erşime yasaklandı. 2006'da Kanada’nın Toronto kentinde yayına başlayan ve kısa zamanda dünya çapında özellikle gençlerin ilgi merkezi olan platforma Türkiye'den katkıda bulunanlar dünyada üçüncü büyük katılımcı kitlesini oluşturuyordu. 

Türkiye, bu yasaklamayla bir rekoru da kırdı. Wattpad'i yasaklayan ilk ülke olmayı başardı. 

X'teki Engelli Web hesabı, 12/07/2024 tarihli ve 2024/6507 D.İş sayılı Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği kararı ile Wattpad’in erişime kapatıldığını duyurdu.

Yasaklama öncesinde, muhafazakar ve otoriter görüşleriyle bilinen kişi ve toplulukların platforma yönelik eleştirilerindeki artış dikkati çekiyordu. 

Yayıncılar ve yazarlardan tepki 

Türkiye Yayıncılar Birliği, Pen Türkiye ve Türkiye Yazarlar Sendikası da yaptıkları ortak açıklamada "Wattpad’e mahkeme kararıyla erişimin engellenmiş olması[nın] son derece olumsuz bir durum yaratmakta [olduğunu]" ifade ettiler ve "Ayrıca erişimin engellenme sebebine dair hiçbir açıklama yapılmamış veya belirtilmemiş [olmasına]" da dikkat çektiler. 

İfade özgürlüğü ve genç yazarlar

"Platformun kullanımı açısından Türkiye['nin] dünyada 3. sırada yer al[dığını]" da hatırlatan üç kuruluş "Bugün ülkemizde Wattpad’den yetişen ve kitapları yayınevleri tarafından yayınlanmış, kitap fuarlarında, imza günlerinde uzun okur kuyrukları oluşturan pek çok genç yazarımız [olduğunu]" vurguladılar. 

İmzacı kuruluşlar ortak açıklamada "bu tür kararların son bulmasını" dilerken kararın yol açtığı iklimi de şöyle tanımladılar:

"İfade özgürlüğü ve bununla gelen okuma ve yayınlama özgürlükleri, demokratik toplum olmanın en belirleyici etkenlerindendir. Bu özgürlüklerin korunması gerekirken, aksine sürekli kısıtlayıcı durumlarla karşılaşmak, özellikle gençlerimizin özgür ve özgüvenli düşünmelerine engel olmakta, kendilerini rahatça ifade etme imkanlarını ortadan kaldırmakta ve genel olarak toplumda, günlük konuları konuşurken dahi tedirginlik hissi yaratmaktadır.

İFÖD'den tepki

İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) kurucularından Prof. Dr. Yaman Akdeniz engele tepki göstererek, “Meşhur okuma ve yazma platformu Wattpad’i herhalde dünyada ilk erişime engelleyen ülke olduk” ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde aylık 90 milyondan fazla okuyucusu olan Wattpad'in Türkiye'de de milyonlarca kullanıcısı bulunuyor. Özellikle gençler arasında popüler olan platformun erişime kapatılması sosyal medyada gündem olurken, X'te de gündemde üst sıralara yerleşti.

(AEK)

Wattpad erişim engeli muhafazakarlık yasaklar
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