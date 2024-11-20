“Wasted, kişisel bir yolculuktan çıkıp farklı hayatlara dokunan bir şarkı”

70’ler ve 80’lerin funk ve disco türlerini günümüzün elektronik tınılarıyla bir araya getiren MisucMaker (Alp Yalçın) ve indie sularında melankolik kulaçlar atan Mabastet (İrem Bozdağ), bir araya gelerek “Wasted” adlı şarkıyı kaydettiler.

BBI Music etiketiyle tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşan şarkı, her iki müzisyenin zıtlıklarının zenginliğe evrilmesinin bir örneği olarak dikkat çekiyor.

MisucMaker ve Mabastet ile “Wasted”la çıktıkları içsel yolculuğu ve şarkının hikâyesini konuştuk.

Alp, (MisucMaker) senin hakkında yaptığım ufak çaplı bir araştırmada “dijital ve gerçek arasında dolaşan” yorumuyla karşılaştım. Bir de mahlasını Brecht’ten aldığını okudum. İrem (Mabastet), senin “Çözülmez” şarkınla ilgili Ekşi Sözlük’te şöyle bir yorum var: “İlk defa bir şarkıyı çekmek istediğim filmde kullanmak istiyorum. Projemi bir gün hayata geçirebilirsem, kapısını çalacağım.” Bunlar nasıl motivasyonlar sağlıyor üzerinizde?

Alp: Bu yorum, aslında çalışmalarımın özünü oldukça iyi yansıtıyor. Dijital ve gerçek dünya arasında geçiş yapmayı seviyorum; dijital araçlarla gerçek dünyadaki hisleri, duyguları veya enerjiyi yansıtmak, yeni nesil sanatın sınırlarını zorlamak için ilham verici bir alan sunuyor. Müziğimi oluştururken de kendimi bazen tamamen dijital bir evrende buluyorum, bazen de o evreni gerçek bir deneyimle bütünleştirme ihtiyacı hissediyorum. Dijital dünyanın sınırsız imkânları ile gerçek dünyadaki hisler arasında köprü kurmak benim için bir yolculuk gibi.

Evet, doğru. Brecht’in hayata bakışı beni derinden etkiliyor. Konservatuvardan sonra Devlet Tiyatrosu’nda görev aldığım “Cesaret Ana ve Çocukları” okuma provasında, ‘i’ ve ‘u’ harflerini değiştirerek müziğe sınırsız bir özgürlük tanıması bana ilham vermişti. Bu mahlasla kendimi yenilikçi ve özgür hissediyorum; müziğin sınırlarını en baştan kırdım diyebilirim.

Benim için müzik, genellikle imajinasyonlarla birlikte ilerliyor. Çoğu şarkımın, daha oluşurken ya da tamamlandığında içimde bir dünyası canlanıyor. Bu yüzden bu yorum, üretme motivasyonumu gerçekten derinden etkiliyor. Beni dinleyen birinin şarkımı sadece dinlemekle kalmayıp, onu kendi hayal dünyasına, bir hikâyeye ya da bir filme yerleştirmesi, benim için müziğin anlamına ve doğasına dair en güçlü motivasyonlardan biri.

İrem: “Çözülmez” ve “Nefes”, aslında birbiriyle bağlantılı, sondan başa doğru ilerleyen bir hikâyeyi anlatıyor. Karanlık olarak tanımlanan duygularla yüzleşen, onları fark ederek onlardan beslenen ve bu duyguları iyiliğe, aydınlığa dönüştürmeyi öğrenen bir karakterin yolculuğu bu. Kendi iç dünyamda da bu yolculuğu sıkça hissediyorum. Belki de bu yüzden şarkılarım, başkalarının kendi iç yolculuklarına da dokunabiliyor. Eğer bir gün bu şarkılar bir projede hayat bulursa, bu beni hem bir sanatçı hem de bir hikâye anlatıcısı olarak inanılmaz mutlu eder.

“Hem düşündüren hem de harekete geçiren bir hikâye”

Klasik soruya geçip nasıl bir araya geldiğinizi sorayım… “Wasted” nasıl ortaya çıktı? Hikâyesi nedir? Şarkının oluşum sürecinde birbirinizle nasıl paslaştınız?

Alp: “Wasted” pandemi döneminde evde 1’den 8’e kadar saydığım bir vokal döngüsü ve aklımda yıllardır dönen bir bas melodisi ile başladı. Kaydettiklerimi Kanada’daki prodüktör arkadaşım Jasmin’e gönderdim; saat farkını avantaja çevirerek 24 saat çalıştık. Jasmin, basların üzerine ritim ve synth ekleyince, ilk verse’ü evdeki eski bir mikrofonla fısıldar gibi kaydettim. Sonra, ilk Sofar Ankara sanatçımız olan naif sesli arkadaşım Mabastet, bir stüdyo ziyaretinde “colorful winds of life” adlı nakaratını mırıldandı. İlginç olan, bu sözler benim yazdığım sözlerin tam tersini söylüyordu, ama bu kontrast şarkıya mükemmel bir denge getirdi. Hemen stüdyoya girip onun verse’lerini yepyeni bir mikrofonla kaydettik ve böylece “Wasted” son halini aldı. Daha sonra bir de bu şarkının akustik bir versiyonunu tekrar kaydetmeyi de konuşuyoruz.

Alp, 70’ler ve 80’lerden miras retro funk ritimlerini modernize bir hale büründürüyorsun. İrem sen de indie sularında geziniyorsun. Ve şarkı sözlerinin derinlikli bir niteliği var. Kısaca biraz zıt kutuplarda yer almanıza rağmen “Wasted”ta birbirinizi çok iyi tamamlamışsınız. Nasıl beslediniz birbirinizi? Biraz bundan bahsedelim derim…

Alp: 70’ler ve 80’lerin dans müziğine dayanan güçlü ritimlerine ve enerjisine büyük bir hayranlık duyuyorum; o dönemdeki sample’lar bile bizi geçmişe götürüyor. Funk’ın içindeki ‘fun’ ise müziğe eğlence katarken, analog aletlerle o dokuyu modern bir sound’a uyarlamak hem zevkli hem de zorlayıcı bir süreç. En nihayetinde, müziğin insanları harekete geçirme gücü gerçekten de etkileyici. “Wasted”ın ilk verse’lerinde depresif bir halde ben vokal yaparken, Mabastet’in umut dolu vokalleriyle şarkı yeniden hayat buldu ve dengemizi yakaladık.

İrem: Birbirimizi bu kadar iyi tamamlamamızın sebebi, bu zıtlıkları zenginlik olarak görmemiz oldu. Benim şarkı sözlerimdeki derinlikli ve melankolik dokular, Alp’in enerjik sound’una bambaşka bir boyut katarken, onun o canlı, hareketli ritimleri de benim vokallerimi daha umutlu ve güçlü bir hale taşıdı. Bu şekilde “Wasted”, iki uç noktayı birleştirerek, hem düşündüren hem de harekete geçiren bir hikâye sundu. Bazen hayatın yoğunluğuna biraz mola verip, gerekirse biraz dağıtıp sonra tekrar toparlanacak enerjiyi bulmak, yani onu yaşamak ikimizi de motive eden şeylerden biri.

“Yeni şarkılar yapmaya devam edeceğiz”

“Wasted” sizin elinizden çıkmış olsa da içeriği itibariyle pek çok kişiye dokunabilecek, o kişilerin zihninde yer edinecek bir şarkı. Kişisel olandan çıkıp kalabalıklara ulaşırken farklı yönlerde olsa da aynı kapıda buluşmanın siz, müzisyenler için tadına doyulmaz bir durum olduğunu düşünüyorum. Katılır mısınız buna? Son olarak MisucMaker ve Mabastet ortaklığı devam edecek mi, onu da öğrenmek isterim…

Kesinlikle katılıyoruz. “Wasted”, kişisel bir yolculuktan çıkıp farklı hayatlara dokunabilecek bir şarkı haline geldi. Müziğin o güçlü bağlayıcılığı, farklı yollardan yürüyen insanların ortak bir noktada buluşmasını sağlıyor ki bu bizim için en büyük tatminlerden biri.

Ortaklığımıza gelince; evet, MisucMaker ve Mabastet olarak kesinlikle yeni şarkılar yapmaya devam edeceğiz. İyi bir dostluğumuz var ve müzikal vizyonlarımız birbirine çok yakın. Kendimizi çoğu zaman stüdyoda zamanı bükmüş halde buluyoruz müzik yaparken. Birbirimize ilham verdiğimize inanıyoruz. Bu birliktelik, önümüzdeki birçok güzel projenin bir habercisi diyebiliriz. Umarım “Wasted” da bu yolda daha geniş kitlelere ulaşır.

(BS/VC)